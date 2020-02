Cele mai vechi afaceri din lume încă în viaţă. Cea mai „bătrână“ companie din România este un producător de bere

În România, cea mai veche companie este Ursus Breweries, care funcţionează din anul 1878. În acest an, abia era recunoscută independenţa României faţă de Imperiul Otoman.

Cea mai veche companie de pe listă, Kongō Gumi din Japonia, funcţionează încă din anul 578!

„Pentru a crea aceste hărţi, am început prin revizuirea diferitelor surse de pe internet pentru a localiza cea mai veche companie din fiecare ţară. Odată ce am avut o listă de afaceri pentru fiecare ţară, am început cercetarea fiecărei companii pentru a descoperi dacă acestea sunt încă operaţionale. Dacă nu suntem siguri în legătură cu o companie sau nu puteam discerne dacă era încă deschisă, nu am inclus-o în hartă. Am inclus atât în ​​această listă întreprinderile independente, cât şi cele de stat.

Ţările în care nu a fost posibil să identifice cea mai veche afacere au fost marcate cu gri pe hartă. În plus, unele ţări şi-au schimbat numele sau nu existau la momentul deschiderii celei mai vechi companii. În toate cazurile, am folosit numele de ţări actuale”, arată autorii Business Financing.

1. Cele mai vechi companii din Europa

Situat în zidurile Abaţiei Sf. Petru din Salzburg, St. Peter Stifts Kulinarium s-a deschis în 803 şi rămâne cel mai vechi restaurant din Europa în care încă se poate mânca. Se zvonea că hanul l-a servit pe însuşi Christopher Columb, dar şi pe Johann Georg Faust şi pe Wolfgang Amadeus Mozart. Cu un scurt salt în timp şi peste graniţă, în Germania vecină, veţi găsi Staffelter Hof Winery, o vinărie înfiinţată în 862.

Nu este numai despre mâncare şi băutură, totuşi: banii sunt o altă problemă perenă! Monetăria Kremnica Mint din Slovacia a început tranzacţiile în 1328, când pământul era sub stăpânirea Regatului Ungariei. Cea mai veche afacere din Franţa este de asemenea o monetărie: Monnaie de Paris, înfiinţată în 864. Monnaie de Paris s-a adaptat odată cu vremurile, producând franci şi apoi euro - şi chiar producând monedă germană în timpul ocupaţiei naziste.

2. Cele mai vechi companii din America de Nord

America de Nord găzduieşte afaceri care datează din secolul al XVI-lea. Cea mai veche companie aflată încă în afaceri este La Casa de Moneda de México, o monetărie înfiinţată în 1534 în Mexic. Viceregele Antonio de Mendoza a fondat monetăria naţională a Mexicului prin decret de la Coroana Spaniolă, creând astfel prima monetărie din America. Monedele monetăriei circulau la scară largă şi au devenit baza multor monede moderne, inclusiv dolarul american, yenul japonez şi yuanul chinezesc.

Edward Hill a ridicat o fermă pe Shirley Plantation începând cu 1638, iar urmaşii săi încă ocupă şi gestionează pământul şi afacerile în prezent. Plantaţia în sine datează din 1613, devenind cea mai veche din statul Virginia. Ferma funcţionează în continuare ca plantaţie, dar este deschisă şi publicului şi oferă singurele detalii arhitecturale în stil Queen Anne care există încă în America de Nord.

3. Cele mai vechi companii din America de Sud

Casa de Moneda de Columbia este un muzeu al monedei columbiene cu sediul în oraşul Bogotá. A fost fondată în 1621 şi rămâne cea mai veche companie din America de Sud care încă mai este în afaceri. În 1694, Casa da Moneda do Brasil a fost fondată pentru a furniza Braziliei propria monedă - până atunci, cele mai multe monede aflate în circulaţie au fost aduse de străini.

În anul 1811 a fost fondat FAMAE - Fábricas y Maestranzas del Ejército („Fabricile şi atelierele armatei”). FAMAE este un producător de stat de arme de foc din Chile, care fabrică arme pentru forţele armate chiliene şi poliţia locală. Cea mai longevivă afacere din Argentina s-a deschis cu 11 ani mai târziu, în 1822. Banca provinciei Buenos Aires, sau Banco Provincia, este o bancă deţinută public, a doua ca mărime din ţară.

4. Cele mai vechi companii din Asia

Asia găzduieşte cea mai veche afacere din lume care încă funcţionează: o companie de construcţii pe nume Kongo Gumi. În 578, budismul era în creştere în Japonia; dar japonezii nu aveau experienţă în construirea templelor. Familia regală a invitat un renumit constructor de temple coreene, Shigemitsu Kongo, să construiască primul templu guvernamental al ţării. Shigemitsu a rămas să întreţină clădirea şi a transmis mai departe cunoştinţele sale despre artă. Astfel, 14 secole mai târziu, construirea de temple reprezintă în continuare 80% din afacerile de 60 de milioane de dolari ale Kongo Gumi. Odată cu creşterea datoriilor, compania a fost absorbită într-un conglomerat de construcţii mai mare, în anul 2006, dar continuă să combine tehnicile tradiţionale de construire a templelor cu cele mai noi tehnologii.

Ma Yu Ching’s Bucket Chicken House s-a deschis la Kaifeng, China, în 1153, iar astăzi se crede că este cel mai vechi „restaurant” din lume, deşi astăzi funcţionează pe principiul takeaway. De-a lungul a nouă secole, afacerea a supravieţuit războiului, agitaţiei politice şi chiar puterii KFC.

5. Cele mai vechi companii din Africa

Un continent imens are nevoie de un serviciu poştal solid, aşa că nu este surprinzător faptul că jumătate dintre cele mai vechi 10 companii din Africa sunt companii poştale. Cea mai veche dintre toate este Mauritius Post, care s-a deschis în 1772, când Mauritius era încă sub stăpânirea franceză. Compania a început de jos cu opt poştaşi, iar oficiile poştale rurale au fost înfiinţate în 1790. În 1814 şi Namibia şi-a creat propriul serviciu poştal. NamPost încă administrează poşta naţională, 200 de ani mai târziu.

Producţia şi exportul de produse alimentare este de asemenea o mare afacere în Africa. Premier FMCG este un producător sud-african de alimente, iar povestea companiei începe în 1820, odată cu deschiderea unei umile brutării. Compania deţine acum multe mărci cunoscute de produse alimentare din Africa de Sud, inclusiv Blue Ribbon şi Lil-let.

6. Cele mai vechi companii din Oceania

Cea mai veche afacere din Australia are o istorie plină de culoare, care începe cu Isaac Nichols, fost condamnat, care a fost numit şef de poştă pentru New South Wales. El şi-a folosit propria casă pentru a sorta corespondeţa poştală şi a deschis primul oficiu poştal la scurt timp după. Serviciile poştale diferite din Australia au fuzionat în cele din urmă pentru a deveni Australia Post, acum cunoscută şi sub denumirea de AusPost.

La 29 iulie 1861, cu 50 de ani de la deschiderea oficiului poştal al lui Nichols, Parlamentul a aprobat un act de încorporare a proprietarilor „Băncii Noii Zeelande”. Acest lucru a permis noii corporaţii să înceapă să desfăşoare activităţile obişnuite ale unei bănci, precum şi să emită propriile bancnite. Banca este încă în afaceri şi este una dintre cele mai mari patru bănci din Noua Zeelandă.