Se scumpesc creditele: rata dobânzii de politică monetară a crescut la 2%, de la 1,75%

„În şedinţa de astăzi, 10 ianuarie 2022, pe baza evaluărilor şi a datelor disponibile în acest moment, precum şi în condiţiile incertitudinilor ridicate, Consiliul de administraţie al BNR a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,00 la sută pe an, de la 1,75 la sută pe an, începând cu data de 11 ianuarie 2022, şi păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară.

Totodată, Consiliul de administraţie al BNR a decis extinderea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităţilor permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la ±1,00 punct procentual, de la ±0,75 puncte procentuale, implicând majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 3,00 la sută pe an, de la 2,50 la sută pe an şi menţinerea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 1,00 la sută pe an.

Acestea decizii se circumscriu procesului de normalizare treptată a conduitei politicii monetare pe care-l parcurge BNR, în condiţii de mari incertitudini. În acelaşi timp, Consiliul de administraţie al BNR a decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit”, a anunţat luni BNR

Aşadar, costul împrumutului creşte dacă rata dobânzii de referinţă se majorează şi scade dacă rata dobânzii de referinţă se reduce. În acest caz, rata dobânzii de referinţă poate constitui o referinţă fiabilă, independentă şi relativ simplă pentru toate părţile implicate, după cum explica recent Hotnews

Companiile, (dar şi băncile ori alte organizaţii) pot utiliza, de asemenea, ratele dobânzilor de referinţă pentru a evalua poziţii bilanţiere; cu alte cuvinte, aceste rate permit unui contabil să calculeze mai uşor care este, în ultimă instanţă, valoarea organizaţiilor (mai exact, a activelor financiare pe care acestea le deţin).

Ratele dobânzilor de referinţă sunt, de asemenea, utilizate în operaţiuni financiare mai complexe, precum emisiunea de titluri de valoare cu dobândă variabilă, opţiuni, contracte forward şi swapuri.

Alte utilizări ale ratelor dobânzilor de referinţă includ: calcularea penalităţilor pentru descoperirile de cont aferente conturilor de numerar, calcularea dobânzilor pentru unele depozite ale persoanelor fizice şi acordul privind dobânzile la credite ipotecare şi împrumuturi pe segmentul de retail.