Dragnea vrea să uniformizeze pensiile. Care va fi noua formulă de calcul pentru pensii şi la cât vor ajunge salariile

Preşedintele Camerei Deputaţilor şi al PSD, Liviu Dragnea, a declarat la România TV că noua lege a pensiilor, care va fi supuisă dezbaterii în luna august, va ţine cont de principiul contributivităţii, va îndrepta inechităţile istorice şi va mări ritmul de creştere.

„Despre noua lege a pensiilor, câteva principii: eu îndemn Guvernul ca începând cu luna august să declanşeze întâlniri, dezbateri. Ce face noua lege a pensiilor: îndreaptă inechităţile istorice. Oameni cu stagii egale, condiţii similare, au pensii diferite. Asta e o inechitate care va fi îndreptată. Este o lege a justiţiei sociale. Nicio pensie nu scapă. Toate pensiile vor creşte. Recompensează mai bine munca. Această nouă lege va mări ritmul de creştere. Introducem 100% principiul contributivităţii. Cei care lucrează la companii care nu le plătesc asigurările sociale pot avea probleme. Fiecare angajat va avea o informare anuală cu numărul de puncte acumulat”, a spus Dragnea.

Întrebat care va fi noua formulă de calcul, Dragnea a spus că pensia va fi numărul de puncte înmulţit cu valoarea punctului de referinţă.

"Care e noua formulă de calcul: pensia va fi numărul de puncte înmulţit cu valoarea punctului de referinţă. Valoarea punctului de referinţă e raportul dintre punctul de pensie din 2020 înmulţit cu 5%. Am estimat aşa încât să fie acoperitor. Deci este 75 de lei. Aceste lucruri vor intra în vigare în 2021. Este nevoie de recalcularea tuturor pensiilor.

Să vă prezint câteva evoluţii: 2016 - punctul de pensie 871,1, în 2017- 1000 de lei, în 2018 l-am dus la 1100 de lei. 2019 - 1265 de lei, creştere 45,2%, 2020 - 1775, mai mult decât dublu decât 2016. Asta aducem în plus în acest mandat. Pensia minimă va fi de 775 de lei din 2020. Noi la legea asta am lucrat foarte mult, era gata mai demult, dar am zis să facem simulări. O pensie brută de 1500 de lei în 2016, net lua 1.399 de lei, în 2020 va avea 3.049 de lei brut şi net 2944, va fi o creştere de 110% faţă de 2016. În 2021, cu formula din noua lege, brut va fi 4507 lei, 4256 lei net”, a adăugat liderul PSD.

Dragnea: Dacă PSD rămâne la putere, românii vor fi mai fericiţi

"Eu am înţeles de ce nu mai vor ăştia fim noi. Începând cu 2021, când pensionarii vor avea pensii mari, salariaţii vor avea salarii mai mari, românii vor fi mai fericiţi. Nu vor ca oamenii să trăiască mai bine. Ce facem noi nu e magie, ci economie pură", a declarat Dragnea.

"În campanie am prezentat un grafic foarte simplu. De ce de câte ori guverna PSD erau creşteri şi când guvernau ceilalţi erau scăderi economice? Pentru ca să se poată însămânţa ura pentru că ei niciodată nu vor veni să spună "vrem să trăiţi mai bine". Nu, "votaţi-ne ca să îi omorâm pe ceilalţi ", acesta a fost sloganul lor acoperit, cu lupta anticorupţie, cu orice legat de justiţie, cu absolut orice să-şi acopere eficienţa şi faptul că nu vor ca lumea să trăiască mai bine. Ce prezentăm noi nu e magie, cum spune Iohannis. Este economie pură, dar este economie îndreptată spre justiţie socială, spre dorinţa de a da beneficiu tuturor românilor din creşterea economică. Nu creştere economică, venituri mici şi alea împărţite prost şi nedrept”, a mai spus Dragnea.