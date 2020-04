Florin Cîţu: Stăm bine cu banii. Ne împrumutăm doar pentru plata la timp a salariilor şi pensiilor VIDEO

"După primele zile când s-a oprit totul, a părut că o să fie un şoc mult mai puternic. M-am uitat şi la venituri şi vă spun că avem rezultate bune, după ce am discutat cu companiile care funcţionează astăzi şi au început să plătească. Lucrurile arată ok.

Presiunea pe buget este mare, dar nu atât de mare. Statul îşi plăteşte facturile, iar în martie am plătit 4 miliarde de lei rambursări de TVA. Vă spun că Sibiu-Piteşti se face anul acesta, se va închide magistrala de metrou către Drumul Taberei, extinderea Aeroportului Otopeni sper să înceapă anul acesta, studii de fezabilitate la acel drum de ocolire la Comarnic", a spus ministrul de resort, la TVR 1.

Acesta a menţionat, totodată, că, în privinţa împrumuturilor, statul efectuează aceste operaţiuni pentru a se asigura că plăteşte la timp pensii, salarii, facturi, dar şi pentru a menţine investiţiile în economie.

"E un semn foarte bun (că băncile cumpără, n.r.). Astăzi, toate ţările din lume caută finanţări pentru deficite care s-au dublat, s-au triplat, depinde de la o ţară la alta. Reuşim cu fiecare licitaţie să ne finanţăm. De fiecare dată împrumutăm puţin mai mult decât avem nevoie, iar asta înseamnă că este apetit pentru România, există încredere în măsurile acestui Guvern. România a fost printre primele ţări care a venit cu măsuri proactive şi pentru momentul crizei, dar şi cu măsuri care vor avea efecte în perioada următoare.

Este important să ne împrumutăm, pentru că prin împrumuturi ne asigurăm că facem plata la timp a pensiilor, salariilor, facturilor, menţinem investiţiile în economie. Avem nevoie de această finanţare", a subliniat oficialul.

Conform ministrului Finanţelor, recenta rectificare bugetară a permis alocarea unor sume de bani mai mari Ministerului Muncii, "care mai departe plăteşte şomaj tehnic pentru o mare parte dintre românii care, din păcate, astăzi, sunt afectaţi de această criză".

"România are un deficit, asta înseamnă că veniturile la buget sunt mai mici decât cheltuielile şi diferenţa o facem din împrumuturi. Deficitul pentru 2020 a crescut de la 3,7 la 6,7. Am folosit această rectificare bugetară pentru a aloca mai mulţi bani Ministerului Muncii care mai departe plăteşte şomaj tehnic pentru o mare parte dintre românii care, din păcate, astăzi, sunt afectaţi de această criză.

Am alocat aproape aproape un miliard de euro către Ministerul Sănătăţii, dintre care un miliard de lei se va duce la decontarea concediilor medicale. Când am preluat acest minister, anul trecut în noiembrie, eram în urmă cu aproape doi ani la plata concediilor medicale. Acum a redus la aproape un an", a apreciat Florin Cîţu.