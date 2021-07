Adrian Vasilescu, despre posibilitatea ca euro să depăşească pragul de 5 lei: De 10 ani sunt prognozele acestea şi niciodată nu a fost trecut

Leul s-a depreciat, vineri, cu 0,13 bani (0,03%) faţă de euro, moneda europeană atingând un nou maxim istoric, în condiţiile în care cursul calculat de Banca Naţională a României (BNR) este de 4,9281 lei/euro. Analiştii se aşteaptă ca euro să treacă de pragul de 5 lei.



„De 10 ani, an de an, au fost prognoze că în sfârşit va fi trecut pragul de 5 lei pentru un euro. De zece ani. Şi niciodată nu a fost trecut. Sper că nu va fi trecut nici anul asta. Dar mă opresc aici cu speranţa”, a declarat la Digi 24 Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Băncii Naţionale a României.



Vasilescu a vorbit şi despre demiterea ministrului de Finanţe şi impactul asupra economiei. „Economia României şi pieţele financiare din România sunt atât de obişnuite cu şocurile încât nu se lasă impresionate de mişcări la nivelul unui minister, chiar dacă e un minister atât de important că cel al Finanţelor.



Pe piaţa valutară nu am văzut niciun fel de degringoladă, niciun fel de confuzie. Piaţa monetară funcţionează foarte bine, băncile, la fel. Nu se văd influenţe nefaste pe pieţele noastre de care suntem foarte legaţi pentru că e criză, e inflaţie, sunt şocuri internaţionale, bătălia pentru o nouă normalitate", a explicat Adrian Vasilescu.

