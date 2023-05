Antreprenorul Marius Dosinescu și-a vândut mega-afacerea cu flori și s-a lansat în IT

Antreprenorul Marius Dosinescu, fondatorul Floridelux.ro, a finalizat procesul de transfer al businessului de aranjamente florale și cadouri către lanțul de florării Magnolia.

Mizând pe o experiență de două decenii în organic growth și SEO, respectiv o pasiune pentru dezvoltarea IT, Dosinescu lansează Aysa.ai – un soft de optimizare pentru motoarele de căutare, dedicat industriei e-commerce.

FlorideLux.ro, prima florărie online din România, fondată în 2004 de către Marius Dosinescu, a ajuns, în prezent, unul dintre cele mai reprezentative branduri dedicate vânzării de flori online, cu livrări la nivel național. Compania a ajuns la afaceri de cca. 1,5 mil. euro în 2021, comenzile zilnice fiind de ordinul sutelor, iar în perioada februarie – martie ajungând la mii de comenzi pe zi.

Întrucât antreprenorul avea în plan să se dezvolte profesional și în alte industrii, a luat decizia, în urmă cu doi ani, de a vinde compania și a intra într-un domeniu nou. Transferul Floridelux.ro către Magnolia s-a finalizat în vara anului 2022, iar procesul de supervizare al integrării în noul business, în martie 2023.

„Nu a fost ușor să mă despart de un business în care am investit timp de 19 ani. Însă am simțit că este momentul potrivit pentru un exit, ținând cont că FlorideLux.ro a ajuns la maturitate. Mi-am dorit foarte mult să mă întorc la pasiunea mea, IT & SEO, motiv pentru care am lansat un nou business, inedit pe piața românească. De-a lungul anilor am devenit tot mai interesat de ceea ce presupune SEO și am ajuns să îmi dezvolt propriile unelte. Aysa.ai, platforma la care am lucrat în ultimii ani, este un software în care mi-am transferat cunoștiințele și propriile metode SEO. Aceasta ajută proprietarii de magazine online să ajungă pe prima pagina în căutările Google, cu costuri minime.” a declarat Marius Dosinescu, fondator Aysa.ai.

Potrivit antreprenorului, acesta este un pas firesc în dezvoltarea sa profesională, după ce, timp de două decenii s-a ocupat de tot ce presupune segmentul SEO în businessul anterior. În cadrul Floridelux.ro, conform spuselor sale, aproximativ 70% din cifra de afaceri era generată organic de propriile metode de SEO, printr-un algoritm de poziționare în motoare de căutare, dezvoltat în urma unei analize îndelungate a factorilor utilizați de Google. Tot procesul de optimizare pentru motoarele de cautare este susținut, în acest moment, de unelte de inteligență artificială.

Software-ul se integrează în platforma de e-commerce a clientului, prin extensii ușor de utilizat, pentru Magento, Woocommerce, Shopify sau platforme e-commerce custom. Prin intermediul soluției, clienții pot automatiza procesele de SEO (task-urile) din spatele platformei, de la analiza cuvintelor cheie, a competiției, generarea și scrierea de conținut (titlu, descriere, conținut pagină, postări social media), urmând a fi automatizate și procesele off-site (obținerea de link-uri, mentions, social media posts, articole etc.). Obiectivul final este ca Aysa.ai să automatizeze 90% din ceea ce presupune SEO pentru un magazin online.

Start-up-ul Aysa.ai vizează piața globală

În prezent, echipa Aysa.ai este formată din Marius Dosinescu, antreprenor cu 23 de ani de experiență, cu background în IT și e-commerce, un CTO, cu 18 ani experiență în programare pe zona e-commerce și Ioana Dosinescu, marketing specialist cu 10 ani experiență în SEO și marketing la FlorideLux.ro, compania fiind într-un proces de recrutare de noi colegi programatori.

Printre obiectivele menționate, antreprenorul are în plan atragerea unei finanțări pentru dezvoltarea produsului și lansarea sa internațională.