Vuza, Chimcomplex: Anul acesta lansăm prima emisiune de bonduri internaţionale

„Cele două acţiuni de capital amintite au ca scop începerea investiţiilor strategice de relansare a liniilor de produse chimice aflate în conservare. Ambele platforme chimice folosesc doar 20% din capacităţile lor. Luăm în considerare şi construirea unor noi linii de produse, pe care România le importă momentan la preţuri exagerate”, a spus Vuza.

Planul Strategic 2022-2030 al Chimcomplex prevede un total de 2,5 miliarde de euro investiţii şi reprezintă cel mai mare pachet investiţional din industria chimică din ultimii 30 de ani, împărţit în trei etape, a mai spus Vuza: „Primul pachet este compus din emisiunea de bonduri de 350 milioane de euro (cea mai mare emisiune de bonduri internaţionale din România de până acum), urmată de cele de pe piaţa de capital de 225 milioane euro.

Aceste două finanţări, împreună cu EBITDA din următorii 3 ani vor asigura resursele financiare necesare primului grup de investiţii, adică cel pe verticală, care este de 3,6 miliarde lei sau 725 milioane de euro. Intenţionăm ca aceste investiţii record să fie realizate în următoarele 1000 de zile.

Al doilea grup de investiţii va fi anunţat publicului conform reglementărilor de pe piaţa de capital.

Estimăm că Grupul CRC va depăşi primul miliard de euro ca valoare a producţiei de marfă în doar 3 ani şi că cifra de afaceri va ajunge la 10 miliarde de euro doar pe verticală, până la final de deceniu.”

Chimcomplex Borzeşti, companie prezentă pe piaţa de capital românească din noiembrie 1996, a debutat astăzi, 17 ianuarie, pe Piaţa Reglementată a Bursei sub simbolul bursier CRC, ca urmare a transferului de pe piaţa AeRO. La momentul transferului, Chimcomplex Borzeşti era cea mai mare companie listată pe piaţa AeRO, cu o capitalizare bursieră de aproape 8 miliarde lei (1,6 miliarde euro). Chimcomplex este principalul producător şi furnizor de substanţe chimice vitale din regiune, fiind o companie strategică pentru economia românească, înfiinţată în 1954 la Borzeşti, Oneşti. Chimcomplex administrează în prezent cel mai mare combinat de produse chimice, cu două platforme industriale la Oneşti şi Râmnicu Vâlcea.

„Ne onorează prezenţa la Bursă a unui emitent de talia Chimcomplex Borzeşti, care de astăzi îşi continuă drumul pe piaţa de capital în calitate de companie listată pe segmentul principal. Chimcomplex este un exemplu de transformare şi adaptare la economia de piaţă şi ne uităm cu interes la perspectivele de viitor ale companiei. Prezenţa pe Piaţa Reglementată deschide noi orizonturi, iar creşterea free-float-ului poate determina un interes mai ridicat al investitorilor locali şi internaţionali şi, totodată, poate permite includerea acţiunilor Chimcomplex în indicii FTSE Russell, ceea ce va duce la consolidarea statutului de piaţă emergentă al Bursei”, a declarat Adrian Tănase, Director General Bursa de Valori Bucureşti.

„Chimcomplex este o companie naţională, cu acţionariat majoritar românesc şi cu un obiectiv clar de a atrage mulţi alţi investitori români. O companie bine poziţionată pentru a oferi valoare strategică potenţialilor săi acţionari, deoarece valorifică tendinţele pieţei şi va pune România pe harta verde a lumii datorită proiectelor pe care le are în vedere. Compania are un potenţial de creştere exponenţial întrucât avem patru aşi în mânecă: dăm valoare resurselor naturale, avem know-how, avem piaţă şi acum avem şi bani”, a declarat Ştefan Vuza, Preşedinte Chimcomplex Borzeşti.

Acţiunile companiei au închis ultima şedinţă pe piaţa AeRO sub simbolul CHOB, 12 ianuarie, la preţul de 26,2 lei per acţiune. În prima zi pe Piaţa Reglementată, acţiunile companiei disponibile sub noul simbol bursier CRC, au deschis şedinţa de tranzacţionare cu preţul de închidere al simbolului CHOB din 12 ianuarie.

„Tranzacţionarea pe Piaţa Reglementată şi sunatul clopoţelului Bursei sunt repere pentru Chimcomplex. Cu toate acestea, rămânem concentraţi pe sarcinile de zi cu zi. În ultimele şase luni, am livrat produse esenţiale pentru 54 ţări de pe 5 continente, pentru aproximativ 600 de clienţi. Investiţiile de peste 245 milioane de euro derulate de Chimcomplex în ultimii ani au creat premisele unei dezvoltări eficiente şi sustenabile. În prezent sunt în faza de execuţie finală proiecte de peste 55 milioane de euro şi sunt în pregătire şi start execuţie proiecte de peste 125 milioane de euro”, spune Victor Avram, CEO Chimcomplex Borzeşti.

Actiunile Chimcomplex au inregisrat o apreciere de 1450% in ultimele 12 luni.