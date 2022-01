Români de geniu. Dimitrie Gusti, asul din mânecă folosit de Carol al II-lea în lupta cu legionarii

În 1947, Dimitrie Gusti se întoarce dintr-o lungă vizită în Statele Unite. Într-o şedinţă desfăşurată pe 11 iulie le expune colegilor din Academia Română activitatea sa peste Ocean. O nuanţă aproape suspectă de entuziasm încă se poate distinge în vocea profesorului de sociologie. Planurile sale iniţiale în SUA vizau cooptarea Consiliului Economic şi Social al recent înfiinţatei Organizaţii a Naţiunilor Unite în extinderea „ştiinţei naţiunilor“, formula prin care sociologul român îşi rezuma sistemul de gândire, la scară globală. Ce începuse în România interbelică ar fi fost replicat într-un studiu gigantic al tuturor naţiunilor din lume, iar ştiinţa, credea Gusti, ar fi putut fundamenta politica noii lumi postbelice, deschizând calea către o epocă de ameliorare a umanităţii, de pace socială şi internaţională.

Nu s-au găsit însă bani pentru aspiraţiile lui Gusti, iar ambiţiosul urmaş ieşean al lui Saint-Simon a fost nevoit să se mulţumească cu fondarea unui Institut Social al Naţiunilor la Universitatea din Columbia. Chiar şi aşa, nu era puţin lucru, dar în sala de şedinţe a Academiei s-a auzit o tuse şi cam atât. Pe fereastră, puteai vedea soldaţii sovietici plimbându-se pe Calea Victoriei, iar până la sfârşitul lunii ţărăniştii lui Gusti erau scoşi în afara legii. Peste un an, fostul preşedinte al Academiei nu-şi va mai găsi locul în noua Academie a Republicii Populare ctitorită de comuniştii care acaparaseră între timp toată puterea în stat. În doar un an, o personalitate a cărei influenţă în perioada interbelică poate fi comparată doar cu cea a lui Nicolae Iorga ajungea de la plănuirea reformării umanităţii la o marginalizare cruntă în propria ţară. Era finalul sumbru al unei cariere care-l dusese din Iaşiul copilăriei pe băncile universităţilor din Germania imperială şi din satele pe care le-a studiat cu migală în perioada interbelică în braţele lui Carol al II-lea.

Episodul din 1947 rezumă din multe puncte de vedere ideile care l-au motivat pe Gusti de-a lungul întregii sale vieţii. N-a fost niciodată un simplu om de ştiinţă mulţumit să-şi facă cercetările în bibliotecă ori prin satele României şi să-i lase pe alţii să pună în aplicare măsurile pe care le considera potrivite. Convingerea că ştiinţa deţine cheia rezolvării tuturor suferinţelor şi oprimărilor sociale s-a îmbinat constant cu dorinţa influenţării puterii politice pe diferite căi pentru a-şi pune în aplicare ideile şi cu o viziune ambiţioasă cu privire la ce poate înfăptui. Sociologul a fost toată viaţa atât omul cu teoria, cât şi omul cu practica, iar din sutele de proiecte mai mici sau mai mari în care s-a angajat de-a lungul timpului, unul iese în evidenţă mai presus de toate: reformarea satului românesc.

Încă din primele cercetări şi apariţii publice se poate observa că problema agrară care sufoca Vechiul Regat era principala preocupare a tânărului Gusti. Plecase la vârsta de 19 ani din România şi a petrecut mai mulţi ani la universităţile din Berlin şi din Leipzig, avându-i ca profesori pe unii dintre cei mai importanţi savanţi ai vremii. În 1908 se întoarce acasă şi încearcă să ocupe un post universitar la Iaşi, dar e refuzat repede pe motiv că este prea tânăr pentru postul scos la concurs. Pleacă la Paris un semestru pentru a studia în profunzime gândirea unuia dintre întemeietorii sociologiei, Emile Durkheim, iar pe drumul de întoarcere se opreşte la Berlin.

Gustav von Schmoller, unul dintre modelele de savanţi reformatori sociali care îl vor marca pe Gusti, îi propune un post de docent în capitala germană, dar tânărul român refuză, sperând că-şi va găsi totuşi un loc acasă, unde ardea de nerăbdare să contribuie la dezvoltarea ştiinţei şi la reforma socială. În 1910, la 30 de ani, devine primul profesor de sociologie din istoria sistemului universitar românesc. Susţine cursuri, scrie lucrări fundamentale pentru dezvoltarea ştiinţei sociale în România, iar în buza Primului Război Mondial fondează Arhiva pentru Ştiinţă şi Reformă Socială, o revistă ştiinţifică dedicată sociologiei, politicii şi eticii, domenii de studiu pe care Gusti le pune în slujba studierii şi reformării societăţii româneşti.

După război, Gusti se trezeşte într-o realitate pe care nimeni n-ar fi intuit-o în zilele negre ale Păcii de la Buftea: toate provinciile istorice româneşti se reuneau acum sub coroana regală în România Mare. Odată cu noile teritorii venea, însă, şi lunga listă de probleme sociale şi economice care vor bântui România interbelică şi vor contura fundalul pe care se va dezvolta extremismul legionar: discrepanţele uriaşe dintre sate şi oraşe, analfabetismul unui procent uriaş din populaţie, sărăcia generalizată şi tehnica agricolă învechită şi neproductivă. E drept, reforma agrară din 1921 atenuează o parte dintre nedreptăţile ordinii sociale în care trăia ţărănimea română, dar istoria seculară de exploatare sub care se aflase o mare parte a satelor româneşti îşi lăsase o amprentă greu de înlăturat asupra nivelului de dezvoltare a zonei rurale.

Dincolo de poncifele şi ataşamentul romantice faţă de viaţa ţărănească ale unei părţi a intelectualităţii româneşti, Gusti înţelege că într-o ţară în care trei sferturi din populaţie trăieşte la sat şi cea mai mare parte a ei are în proprietate terenuri cu suprafeţe mici, problema rurală e crucială pentru întreaga dezvoltare socială.În 1921, asociaţia fondată de Gusti în ultimul an al războiului se transformă în Institutul Social Român, principalul cadru instituţional în care şcoala monografică de la Bucureşti îşi va desfăşura studiile în anii interbelici, iar sociologul se mută în Capitală, fiind ales încă din 1919 membru al Academiei. Misiunea institutului: să cunoască mai întâi problemele sociale ale României Mari în profunzime pentru ca intervenţia politică să nu mai fie făcută în stilul clasic, rupt de realitate al autorităţilor. E mai întâi de toate o misiune izvorâtă din viziunea coordonatorului institutului şi din credinţa sa că ignoranţa e principala problemă care împiedică dezvoltarea socială, iar elita ştiinţifică are datoria de a-şi utiliza statutul pentru ameliorarea situaţiei sociale.

FOTO: Dimitrie Gusti şi Iuliu Maniu

Regele şi misiunea culturală dublă a lui Gusti

Va fi nevoie de mai bine de un deceniu de studii făcute în satele româneşti şi de afirmare în lumea intelectuală a României până când Gusti va ajunge în anii de apogeu ai implicării sale politice. E apropiat, în mod natural, de ţărăniştii lui Mihalache şi Maniu şi face parte din fragilele guverne ţărăniste care se confruntă în anii ’30 cu consecinţele crizei financiare internaţionale. Ocupă o serie de funcţii în instituţiile statului, e implicat în campania electorală din 1932 şi apoi este ministru al Instrucţiunii, Artelor şi Cultelor. Hotărâtoare pentru cariera politică a sociologului este însă apropiere de Carol al II-lea. Revenit pe tron cu sprijin ţărănist în 1930, controversatul rege va domni peste un deceniu de tulburări interne şi internaţionale care vor sfâşia până la urmă Românie Mare.

Gusti, monarhist convins, s-a înţeles bine din prima cu Carol al II-lea, iar în 1933 regele îl numeşte în fruntea Fundaţiilor Culturale Regale. Există două linii directoare ale activităţii lui Gusti în fruntea fundaţiei care funcţiona ca un adevărat minister de facto al Culturii. Prima linie de activitate viza promovarea ştiinţei şi a literaturii române, aproape fără nicio discriminare între orientările autorilor. A doua însă era mult mai complicată şi e parţial legată de problema majoră a regelui pe plan intern: avântul tot mai puternic al Mişcării Legionare. Cu un grup mic de extremişti angajaţi în asasinate şi tulburări te puteai înţelege prin forţă, dar influenţa tot mai mare pe care o aveau legionarii în rândul ţăranilor şi al tinerilor trebuia contracarată la rădăcina problemelor sociale şi economice care-i făceau pe gardişti să pară o opţiune viabilă. Nimeni nu era mai potrivit pentru misiunea asta decât respectatul, moderatul şi loialul profesor de sociologie care timp de mai bine de un deceniu se familiarizase la firul ierbii cu problemele din satele României şi cu doleanţele studenţimii bucureştene. Din această poziţie, Gusti va supraveghea echipele regale de studenţi care vor merge în satele României şi care îi vor ajuta pe ţărani cu asistenţă medicală, îmbunătăţirea tehnicii agricole şi cu dezvoltarea vieţii culturale şi spirituale a comunităţii. Era modul lui Carol al II-lea de a-i ţine pe studenţi departe de activităţile similare organizate de Gardă şi reprimate brutal în anii anteriori de stat. Pentru Gusti erau germenii unei realităţi în care „ştiinţa naţiunilor“ schimba efectiv viaţa oamenilor.

FOTO Dimitrie Gusti şi Carol al II-lea alături de echipele studenţeşti

Apogeul reformatorului Gusti

Planul n-a funcţionat aproape deloc aşa cum îşi dorea regele. Sigur, vieţile celor ajutaţi în mod direct de către echipele regale erau mai bune, dar dinamicile economice de profunzime nu se schimbaseră, iar fatidicele alegeri din 1937 au arătat în mod clar că legionarii erau printre primele opţiuni politice ale ţării. Soluţia găsită de rege a fost instaurarea dictaturii sale personale şi prigonirea violentă a a legionarilor. Soluţia de profunzime a rămas aceeaşi, doar că acum întregul aparat de stat va fi angrenat în sprijinul viziunii lui Gusti, iar profesorul de sociologie şi elevii săi vor redacta Legea serviciului social. Noua lege reglementa instituţia căminelor culturale în fiecare sat, crea instituţia şcolii ţărăneşti şi impunea obligaţia absolvenţilor de învăţământ superior să depună muncă culturală la sate dacă vor să-şi obţină diploma. Era apogeul tuturor eforturilor lui Gusti de după Primul Război Mondial, momentul în care sociologia cobora din sferele cunoaşterii şi se apleca direct asupra îmbunătăţii vieţii oamenilor prin efortul sistematic al tinerilor educaţi în diferite domenii – în propriii săi termeni, devenea sociologie militans.

„În sat, aceşti tineri cărturari, din toate specialităţile, sociologi, medici umani şi veterinari, teologi, agronomi, ingineri silvici, maestre de gospodărie, au câmp larg şi măreţ deschis ca să-şi arate patriotismul lor activ şi constructiv de acţiune concretă, practică şi binefăcătoare, ei au prilejul rar să-şi poată arăta puterea de muncă şi energia creatoare de suflet nou şi de stări româneşti“, scria Gusti despre eforturile echipelor de studenţi. Totul a durat doar un an, până când noul conflict european a creat necesitatea mobilizării resurselor umane şi materiale în domeniul militar, iar viziunea gustiană despre dezvoltarea lumii satelor nu a prins rădăcini.

„Mare pedagog a fost Gusti!“

Dacă viziunea despre reforma societăţii româneşti pentru care a militat Gusti a pierit în vâltoarea războiului şi a evenimentelor ulterioare, sociologul a lăsat în urmă una dintre cele mai influente şcoli de cercetare din istoria ştiinţelor sociale româneşti, precum şi modelul Muzeului Ţăranului Român.

Viaţa socială, credea Gusti, poate fi înţeleasă prin intermediul aşa-numitelor cadre – cel cosmologic al naturii, cel biologic al vieţii, cel istoric dat de trecerea timpului şi cel psihologic al formelor de conştiinţă. Presiunea şi interacţiunea cadrelor duc, prin voinţă socială, la patru manifestări: economice, spirituale, etico-juridice şi politico-administrative. Pentru a înţelege o comunitate, susţinea Gusti, cercetătorul trebuie să se aplece în cercetare efectivă asupra tuturor acestor cadre şi manifestări, interdisciplinaritatea fiind cuvântul de ordine al cercetării gustiene.

FOTO: Dimitrie Gusti alături de alţi membri ai Şcolii monografice de la Bucureşti

Prima cercetare efectivă a cadrelor şi a manifestărilor din satul românesc are loc în 1925, în satul oltenesc Goicea Mare. În anii următori, campaniile monografice vor continua în toate provinciile istorice ale României – de la Ruşeţu la Nerej, în Munţii Vrancei, şi până în Bucovina şi Ardeal. Gusti spera că va reuşi să realizeze monografii complexe pentru toate satele României, dar treptat se va limita la un plan mult mai fezabil, căutând întocmirea de rapoarte simple, mai adecvate pentru scopurile administrative decât pentru ştiinţă, pentru majoritatea satelor ţării.

Numărul participanţilor va creşte constant în primele campanii, atraşi de ambiţia şi de charisma unui profesor cum nu mai existase până atunci în România, dispus să doarmă în paturile inconfortabile de ţară şi să trudească în acelaşi soare ca studenţii săi. „Aceasta era marea lui calitate ca profesor: că a ştiut să-i convingă pe studenţii lui că sunt colaboratorii lui şi să-l convingă pe fiecare dintre ei în parte că are o sarcină, o misiune personală, de care răspunde. Mare pedagog a fost Gusti!“, spunea Henri Stahl, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Gusti, într-un interviu acordat profesorului Zoltán Rostás. Lipsit de avânturi ideologice şi aplecat către pragmatism în viaţa politică, Dimitrie Gusti va vedea dezvoltându-se sub influenţa sa intelectuali care în timp o vor lua pe diverse căi politice – de la social-democratul Stahl la legionarul Traian Herseni şi la viitorul demnitar comunist Miron Constantinescu.

„Sunetul trist al clopotelor istoriei României“

Pe 10 mai 1936, Gusti inaugurează în prezenţa lui Carol al II-lea Muzeul Satului, loc pe care obişnuia să-l numească „sunetul trist al clopotelor istoriei României“ dată fiind soarta lumii satului în epoca modernă. Încă din timpul primelor cercetări pe teren, Gusti vorbea despre necesitatea unui astfel de muzeu care să arate oricui ar fi interesat specificul culturii ţărăneşti în materie de artă, îmbrăcăminte şi arhitectură. Rămâne fără îndoială cea mai vizibilă reuşită a sociologului, dar întemeierea acestui obiectiv turistic luat astăzi ca atare de orice bucureştean a fost posibilă doar prin intrigile politice şi campaniile duse de Carol al II-lea în vederea portretizării propriei persoane drept „regele cel bun al ţăranilor“. Este un nou episod din cariera savantului român în care promovarea ştiinţei şi a cercetării satului românesc a fost posibilă doar prin negociere abilă într-un context politic favorabil.

Moartea unui sociolog uitat

La puţin timp după ce s-a văzut aruncat afară din Academie de către comunişti, Dimitrie Gusti şi-a pierdut pensia şi locuinţa şi a ajuns să trăiască din mila foştilor studenţi. Va scăpa de puşcărie, dar nu şi de presiunile regimului. „Vă rog stăruitor, din toată inima, în calitatea d-voastră oficială de vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi de membru al C.C. al P.M.R., interveniţi energic să fiu lăsat în pace să-mi duc suferinţele nestingherit. (...) Vă rog să luaţi în considerare vârsta mea înaintată, bolile mele, mai ales inima şi nervii, cu toate formele, şi spuneţi-le tuturor pe care-i interesează umila mea persoană, spuneţi-le, vă rog, Adevărul“, îi scria Gusti în 1954 fostului său student Miron Constantinescu. Moare un an mai târziu. A trăit suficient cât să vadă viaţa satelor româneşti complet transfigurată, dar nu aşa cum şi-ar fi dorit, ci prin apriga colectivizare demarată de comunişti.

Zoltán Rostás, sociolog: „Pentru Gusti, viaţa politică nu era un scop, ci un mijloc: se apropia de formaţiunile care îi sprijineau proiectele“

Zoltán Rostás / FOTO Facebook

Zoltán Rostás, profesor în cadrul Universităţii Bucureşti, explică într-un interviu acordat „Weekend Adevărul“ natura abordării monografice a lui Dimitrie Gusti, soarta şcolii sale de sociologie după 23 august 1944, dar şi sursa unor judecăţi negative făcute la adresa carierei savantului român.