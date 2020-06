Violonistul Valeriy Sokolov şi dirijorul Christian Badea, în stagiunea online a Filarmonicii „George Enescu”

În program Poemul simfonic „Don Juan“ de Richard Strauss şi Concertul în re major pentru vioară şi orchestră, op. 77 de Johannes Brahms. Orchestra condusă de Chistian Badea îl are ca solist invitat pe violonistul ucrainean Valeriy Sokolov, care a câştigat Premiul I la Concursul Internaţional „George Enescu” din Bucureşti, la ediţia din anul 2005. „Solistul Concertului de Brahms este violonistul Valeriy Sokolov, un fascinant reprezentant al generaţiei secolului XXI”, declară Christian Badea, dirijor principal al Filarmonicii „George Enescu”.

Stagiunea 2018-2019 a Filarmonicii „George Enescu” s-a desfăşurat sub semnul aniversării Centenarului, dar şi al aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Orchestrei Filarmonicii „George Enescu” (1868) şi a 130 de ani de la inaugurarea clădirii Ateneului Român (1888).

Concertul din 23 noiembrie 2018, a cărui înregistrare va fi transmisă joi, a fost susţinut în cadrul proiectului „Concertele Centenarului la Ateneul Român”, fiind realizat în parteneriat cu Fundaţia Română pentru Excelenţă în Muzică şi Institutul Cultural Român.

Înregistrarea concertului din 23 noiembrie 2018 va putea fi ascultată pe canalele online ale Filarmonicii „George Enescu".

Parteneri principali: Fundaţia Română pentru Excelenţă în Muzică, Institutul Cultural Român.

Partener al transmisiunii de joi, 25 iunie 2020, este Forumul Cultural Austriac.

Născut în 1986 la Harkov, Valeriy Sokolov (foto) este unul dintre cei mai proeminenţi violonişti din Ucraina din ultimele două decenii. A părăsit ţara natală la vârsta de 13 ani pentru a studia cu Natalia Boyarskaya la prestigioasa Yehudi Menuhin School din Anglia. A fost invitat al unor festivaluri renumite, cu sunt cele de la Verbier, Lockenhaus şi Lucerna şi a concertat pe scene importante de pretutindeni; amintim aici Theatre du Chatelet, WigmoreHall, Lincoln Center, MariinskyTheatre, PrinzregentenTheatre in Munich, Musikverein Viena.

A realizat numeroase înregistrări pentru casa Erato Records. În 2009 a apărut discul cu Sonata nr. 3 de Enescu. De curând, Valeriy Sokolov a evoluat alături de ansambluri de prestigiu: Filarmonica din Skt. Petersburg, NDR Elbphilharmonie Orchester, Orchestre de Paris, Philharmonia Orchestra, Singapore Symphony, Bournemouth Symphony. De asemenea, a realizat un turneu avându-i ca parteneri de muzică de cameră pe Lisa Batiashvili şi Gautier Capuçon cu recitaluri la Paris, Viena, Koln, Amsterdam, Londra şi încheiat tot la Paris, în concert cu Orquestre Philharmonique de Radio France. Valeriy Sokolov a câştigat Premiul I la Concursul internaţional George Enescu din Bucureşti, la ediţia din anul 2005.

Dedicat în egală măsură muzicii simfonice şi operei, Christian Badea (foto), prim-dirijor al Filarmonicii „George Enescu”, a concertat pe toate continentele şi în cele mai importante săli şi teatre de operă, printre care Metropolitan Opera (New York), Opera de Stat (Viena), Royal Opera (Londra), Carnegie Hall (New York), Suntory Hall (Tokio), Concertgebouw (Amsterdam). Cariera sa este marcată de colaborări importante cu artişti de referinţă ai timpului nostru - Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovici, Placido Domingo, Renée Fleming, Natalie Dessay, Thomas Hampson. La Metropolitan Opera din New York a dirijat peste 160 de spectacole într-un repertoriu vast.

De asemenea, a colaborat cu Teatro Colon din Buenos Aires. În 2012, Christian Badea a devenit dirijorul principal al Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti şi, în acelaşi an, a înfiinţat Fundaţia Română pentru Excelenţă în Muzică. Printre proiectele realizate de Fundaţie se numără Festivalul Internaţional de Muzică Sibiu-Hermannstadt din 2014, „Proiectul Parsifal la Ateneu“, prezentat în 2015 şi în 2016 şi ciclul „Mari Concerte al Centenarului României“, în colaborare cu Filarmonica „George Enescu“, în toamna anului 2018. A dirijat, recent, la Opera din Sydney, „Turandot“ (noiembrie-decembrie 2019, Melbourne) şi „Carmen“ (ianuarie-martie 2020, Sydney). În Festivalul „George Enescu” 2019 din Bucureşti, a condus Filarmonica din Sankt Petersburg cu Vadim Repin solist.

Joi, 25 iunie 2020, ora 19.00

Stagiunea online a Filarmonicii "George Enescu"

Orchestra simfonică a Filarmonicii „George Enescu“



Dirijor

Christian Badea



Solist

Valeriy Sokolov



Program



Richard Strauss

Poemul simfonic „Don Juan“



Johannes Brahms

Concertul în re major pentru vioară şi orchestră, op. 77

