Start la Festivalul de Teatru Undercloud

Anul acesta festivalul anunţă două noutăţi importante: crearea a două secţiuni - dans şi performance - şi invitarea unor producţii independente din afara Bucureştiului. Secţiunea internaţională nu se dezice nici ea, şi va aduce în faţa iubitorilor de artă independentă producţii din Anglia, China, Franţa, Israel, Polonia şi Portugalia.

Festivalul va debuta la ora 19.00, cu producţia internţională The Fever, spectacol ce o readuce acasă pe actriţa Simona Măicănescu, stabilită în Franţa de peste 20 de ani. Un monolog despre inegalitatea socială, The Fever este regizat de Lars Norén, considerat cel mai important dramaturg suedez după August Strindberg. Textul aparţine lui Wallace Shawn, celebru actor şi scriitor hollywoodian care a colaborat cu regizori precum Woody Allen. Spectacolul se va juca astăzi în limba engleză, iar, mâine, 23 august, în limba franceză.

Tot în deschiderea Festivalului, de la ora 20.30, se joacă Stretto, un alt spectacol ce pune în evidenţă contribuţia unui român la un spectacol internaţional. Spectacolul îl are în centru pe dansatorul, profesorul şi coregraful Romulus Neagu, stabilit în Portugalia. Producţia este un solo de dans care propune întâlnirea între trei artişti provenind din arii de expresie distincte (dans, muzică live şi arte vizuale).

Secţiunea Concurs debutează, se la ora 21.00, cu Ingrijitorul, în regia lui Radu Iacoban şi cu o scenografie realizată de Ana Ularu, avându-i în prim-plan pe actorii Andrei Seuşan, Liviu Pintileasa şi Ionuţ Grama.

Juriul ediţiei pentru cele 17 spectacole din secţiunea Concurs, realizate de către cei mai tineri şi mai talentaţi artişti independenţi români, reuneşte 4 personalităţi ale teatrului românesc contemporan: actriţa Rodica Mandache, regizorul şi actorul Emanuel Pârvu, scenografa Iuliana Vîlsan şi criticul de teatru Octavian Saiu.

Prima seară se termină În doi, un performance regizat de Alexandru Nagy după un text de Matei Vişniec. Spectacolul se joacă într-o maşină şi are loc de la ora 21.00 în fiecare seară de festival, mai puţin în ultima seară, pe 31 august. În fiecare seară sunt câte 5 reprezentaţii a câte 15 minute. La fiecare reprezentaţie pot asista maximum 3 persoane.

Joi, 23 august

Cea de-a doua seară de festival începe la ora 19.00 cu versiunea în limba franceză a producţiei internaţionale The Fever.

De la ora 20.00 spectatorii se pot întâlni cu Conu’ Leonida faţă cu reacţiunea şi actorii Cristina Casian, Florina Gleznea, Ionuţ Grama. Spectacolul care pleacă de la textul lui Ion Luca Caragiale ne prezintă un cuplu de bătrâni care crede cu fervoare tot ce se spune la canalul preferat de televiziune.

A doua seară UNDERCLOUD continuă cu Produse domestice (secţiunea Concurs), un spectacol bazat pe o poveste reală şi pe investigaţia întregului sistem de plasare a forţei de muncă în România. Spectacolul regizat de Ioana Paun este în limba engleză.

Vineri, 24 august

De la ora 19.00, puneţi-vă ochelarii negri pe ochi şi ghidaţi-vă după percepţii. Veţi intra în Complet Alb, un spectacol performance care ne face să experimentăm timp de câteva zeci trăirile unui nevăzător.

Tot de la ora 19.00 ne întoarcem în istoria artei şi a avangardei ruse prin Victory over the sun. O reprezentaţie concepută de o trupă de artişti din Anglia, dar care are la bază la baza un spectacol rusesc din 1913 care, la momentul lansării, a schimbat arta avangardistă şi a introdus un nou curent: suprematismului.

De la ora 20.00 aflam care sunt Vârstele lunii, un spectacol cu actorii Gelu Niţu şi Constantin Cojocaru despre bătrâneţe, moarte, ambiguitatea memoriei şi speranţa că dragostea poate uşura apropierea inevitabilă de eclipsa finală.

De la ora 21.00, are loc a treia serie de spectacole performance In doi.

În program îşi vor face loc şi anul acesta spectacolele-lectură, workshop-urile şi lansările de carte. De la 21.30, Chris Simion-Mercurian ne va pune să alegem Care dintre noi. Împreună cu actriţele Maia Morgenstern, Ilona Brezoianu şi Carla-Maria Teaha, acesta va citi texte din recenta perioadă care a inspirat-o: experienţa post operaţie, a chimioterapiei şi radioterapiei. Lectura va fi însoţită de imagini realizate în această perioadă de prietena sa, fotografa Cătălina Flăminzeanu.

Spectacolul este parte a unui proiect mărturisire care va continua în luna decembrie cu lansarea romanului “Care dintre noi sunt eu?”.

O altă surpriză pregătită de organizatori este primul concert live din istoria festivalului: The Mono Jacks, unul dintre cele mai importante repere din muzica alternativă românească. Este pentru prima dată în cei 11 ani de UNDERCLOUD când, pe lângă spectacole, o trupă concertează live în cadrul festivalului. The Mono Jacks cântă sâmbătă, la Hanul Gabroveni, în variantă acustică, de la ora 22:00.

Concertul lor din cadrul UNDERCLOUD 2018 va fi unul intim, aşadar sunt disponibile numai 50 de bilete. Dacă vreţi să fredonaţi alături de ei piese precum „1000 de DA”, "Infinit", „Tablou” sau „Un sfert de secundă”, grăbiţi-vă să vă ocupaţi locul!

UNDERCLOUD este un eveniment organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Bucureşti prin ARCUB (Str. Lipscani nr. 84 – 90 cu corespondent în strada Gabroveni nr. 50-53).

PROGRAM UNDERCLOUD 2018 – EDIŢIA A XI-A

22 AUGUST

THE FEVER – SALA ARCE – 19:00 SECŢIUNEA INTERNAŢIONALĂ

FRANŢA - PARIS

Text: Wallace Shawn

Cu: Simona Măicănescu (foto)

Regie/Directed by: Lars Norén

Spectacol în limba engleză

Durata: 1h20

STRETTO – SALA MARE – 20:30 SECŢIUNEA INTERNAŢIONALĂ

PORTUGALIA - LISABONA

Direcţie artistică, Creaţie şi Interpretare: Romulus Neagu

Durata : 1h (cu discuţii după)

ÎNGRIJITORUL - SALA STUDIO – 21:00 CONCURS

ROMÂNIA - BUCUREŞTI

Text: Harold Pinter

Regie: Radu Iacoban

Distribuţie: Liviu Pintilieasa, Andrei Seuşan, Ionuţ Grama

Durata: 1h30

ÎN DOI – 21:00 CONCURS

ROMÂNIA – BUCUREŞTI

Text: după Matei Vişniec

Regie şi Concept: Alex Nagy

Distribuţie: Alina Chinie, Dani Ionescu

Durata: 15 minute

Spectacolul se joacă într-o maşin

23 AUGUST

THE FEVER – SALA ARCE – 19:00 SECŢIUNEA INTERNAŢIONALĂ

FRANŢA - PARIS

Text: Wallace Shawn

Cu: Simona Măicănescu

Regie/Mise-en-scène: Lars Norén

Spectacol în limba franceză

Durata : 1h20

CONU’ LEONIDA FAŢĂ CU REACŢIUNEA - SALA BOLŢI – 20:00 CONCURS

ROMÂNIA - BUCUREŞTI

Text: Ion Luca Caragiale

Regie: Florin Liţă

Distribuţie: Cristina Casian, Florina Gleznea, Ionuţ Grama

Durata : 1h

PRODUSE DOMESTICE – SALA MARE – 21:00 CONCURS

ROMÂNIA - BUCUREŞTI

Text: Xandra Popescu

Regie: Ioana Păun

Distribuţie: Ioana Flora şi Smaranda Nicolau

Spectacol în limba engleză

Durata : 1h30

ÎN DOI – 21:00 CONCURS

ROMÂNIA – BUCUREŞTI

Text: după Matei Vişniec

Regie şi Concept: Alex Nagy

Distribuţie: Alina Chinie, Dani Ionescu

Durata: 15 minute

Spectacolul se joacă într-o maşină

24 AUGUST

COMPLET ALB – SALA STUDIO (49 de spectatori) – 19:00 CONCURS

ROMÂNIA - IAŞI

Text: Ana-Maria Nistor după José Saramago

Concept şi regie: Octavian Jighirgiu

Distribuţie: Andreea Darie, Alexandru Dobynciuc, Andreea Enciu, Ancuţa Gutui, Ovidiu Ivan, Theodor Ivan, Cătălin Ştefan Mândru, Daniel Onoae

Durata: 1h50

VICTORY OVER THE SUN – SALA ARCE – 19:00 SECŢIUNEA INTERNAŢIONALĂ

ANGLIA - LONDRA

Text: Aleksei Kruchenykh

Regie: Gary Merry

Distribuţie: Nia Davies, Hilary Derrett, Penelope Dimond, Gary Merry, Sean Patterson

Spectacol în limba engleză

Durata: 1h

VÂRSTELE LUNII – SALA MARE – 20:00 INVITAT DIN ŢARĂ

ROMÂNIA - BUCUREŞTI

Text: Sam Shepard

Regie: Toma Dănilă

Distribuţie: Gelu Niţu, Constantin Cojocaru

Durata : 1h10

CARE DINTRE NOI? – SALA MARE – 21:30

ROMÂNIA – BUCUREŞTI

Text: Chris Simion-Mercurian

Fotografie: Cătălina Flăminzeanu

Bazat pe o experienţă reală

Durata: 1h

ÎN DOI – 21:00 CONCURS

ROMÂNIA – BUCUREŞTI

Text: după Matei Vişniec

Regie şi Concept: Alex Nagy

Distribuţie: Alina Chinie, Dani Ionescu

Durata: 15 minute

Spectacolul se joacă într-o maşină

25 AUGUST

GROUNDED – SALA STUDIO – 18:00 CONCURS

ROMÂNIA - BUCUREŞTI

Text: George Brant

Regie: Ligia Ciornei

Distribuţie: Isabela Neamţu

Durata: 1h05

MAI DRĂGUŢ DECÎT DOSTOIEVSKI – SALA BOLŢI – 19:00

ROMÂNIA - BUCUREŞTI

Text: Nora Iuga şi Angela Baciu

Dramatizare: Chris Simion-Mercurian

Spectacol-lectură în prezenţa autoarelor

Durata: 1h

BUTOIUL CU FERICIRE – SALA ARCE – 20:00 INVITAT DIN ŢARĂ

ROMÂNIA - BUCUREŞTI

Scenariu şi Regie: Ivona Boitan

Distribuţie: Anca Sigartău, Tiberiu Păun

Durata: 1h15

O SPOVEDANIE – SALA MARE – 21:00 INVITAT DIN ŢARĂ

ROMÂNIA - BUCUREŞTI

Adaptare liberă: Emanuel Pârvu după un scenariu de Dan Chişu

Regie: Emanuel Pârvu

Distribuţie: Adrian Titieni, Alexandru Papadopol, Mircea Gheorghiu, Emanuel Pârvu, Constantin Cojocaru (voce)

Durata: 1h20

ÎN DOI – 21:00 CONCURS

ROMÂNIA – BUCUREŞTI

Text: după Matei Vişniec

Regie şi Concept: Alex Nagy

Distribuţie: Alina Chinie, Dani Ionescu

Durata: 15 minute

Spectacolul se joacă într-o maşină

26 AUGUST

UNDERCLOUD TALKS – SALA ARCE – 17:00

Cu: DINU SĂRARU

Durata: 1h30

ASTĂZI MAI BINE NU M-AŞ FI ÎNTÂLNIT CU MINE ÎNSĂMI – SALA BOLŢI – 18:00

ROMÂNIA - BUCUREŞTI

Text: Herta Müller

Distribuţie: Simona Măicănescu

Spectacol-lectură

Durata: 1h30

SUB PRAGUL DE SUS – SALA MARE – 18:00 INVITAT DIN ŢARĂ

ROMÂNIA - BUCUREŞTI

Text: Glen Berger

Distribuţie: Răzvan Vasilescu

Durata: 1h15

MaRo – SALA STUDIO – 19.00 CONCURS

ROMÂNIA – TÂRGU MUREŞ

Text: Székely Csaba

Regie: Andi Gherghe

Distribuţie: Raisa Ané, Botond Farkas Benedek, Csaba Ciugulitu, Fodor Piroska, Ágnes Keresztes, Ştefan Mura, Nagy István

Spectacol bilingv: română – maghiară (supratitrat în ambele limbi)

Durata: 1h30

STĂ SĂ PLOUĂ – SALA MARE – 21:00 CONCURS

ROMÂNIA - BUCUREŞTI

Text şi Regie: Lia Bugnar

Distribuţie: Irina Antonie, Ilona Brezoianu, Mădălina Craiu, Anghel Damian

Durata: 1h30

ÎN DOI – 21:00 CONCURS

ROMÂNIA – BUCUREŞTI

Text: după Matei Vişniec

Regie şi Concept: Alex Nagy

Distribuţie: Alina Chinie, Dani Ionescu

Durata: 15 minute

Spectacolul se joacă într-o maşină

27 AUGUST

CONSTELAŢII – SALA ARCE - 19:00 CONCURS

ROMÂNIA - BUCUREŞTI

Text: Nick Payne

Regie şi Scenografie: George Dogaru

Distribuţie: Ioana Barbu, Marin Grigore

Durata: 1h25

EINE KLEINE NACHTMUSIK - SALA MARE – 20:30 CONCURS

ROMÂNIA - BUCUREŞTI

Texte: Gigi Căciuleanu şi un fragment de scenariu original de Comedia dell’Arte aparţinând lui W.A. Mozart

Distribuţie: Lari Giorgescu

Durata : 1h10

ÎN DOI (în maşină) – 21:00 CONCURS

ROMÂNIA – BUCUREŞTI

Text: după Matei Vişniec

Regie şi Concept: Alex Nagy

Distribuţie: Alina Chinie, Dani Ionescu

HOMO LOVE – SALA STUDIO – 22:00 CONCURS

ROMÂNIA - BUCUREŞTI

Autor: Paul Cimpoieru

Distribuţie: Paul Cimpoieru

Durata : 1h30

28 AUGUST

OMUL DANS – SALA ARCE – 18:30

ROMÂNIA – BUCUREŞTI

Autor: Ludmila Patlanjoglu

Personaj principal: Gigi Căciuleanu

Carte eveniment. Lansare în prezenţa autoarei şi a invitaţilor săi

Durata : 1h

STABAT MATER – SALA MARE – 19:00 CONCURS

ROMÂNIA – BUCUREŞTI

Regie: Amalia Olaru

Distribuţie: Ioana Marchidan, Arcadie Rusu & featuring opera singers

Durata: 1h15

ÎN DOI – 21:00 CONCURS

ROMÂNIA – BUCUREŞTI

Text: după Matei Vişniec

Regie şi Concept: Alex Nagy

Distribuţie: Alina Chinie, Dani Ionescu

Durata: 15 minute

Spectacolul se joacă într-o maşină

CU CE VĂ SERVESC? – SALA MARE – 21:30 INVITAT DIN ŢARĂ

ROMÂNIA - BUCUREŞTI

Text: Pascal Bruckner

Regie: Chris Simion-Mercurian

Distributie: Maia Morgenstern, Rodica Mandache, Cabiria Morgenstern

Scenografie: Maria Miu

Durata : 1h20

Spectacol care susţine proiectul G53 – PRIMUL TEATRU CONSTRUIT ÎMPREUNĂ

www.grivita53.ro

29 AUGUST

TERRITORIAL OPERA - SALA MARE – 19:00 SECŢIUNEA INTERNAŢIONALĂ

ISRAEL - JERUSALEM

Concept: Shlomit Fundaminsky

Distributie: Or Ashkenazi, Tomer Navot, Zuki Ringert, Sahar Azimi

Durata: 50 min.

Nok Nok - SALA STUDIO – 20:00 CONCURS

ROMÂNIA - BUCUREŞTI

Text: adaptare a cărţii „Anul gândirii magice” de Joan Didion

Regie: Nicoleta Lefter

Distribuţie: Flavia Giurgiu

Durata : 1h

ORBI - SALA ARCE – 21:00

ROMÂNIA –BUCUREŞTI

Text: Petronela Rotar

Distribuţie: Ilona Brezoianu, Vlad Logigan, Cristi Iacob, Gabriela Iacob, Carla Maria Teaha

Dramatizare şi Regie: Chris Simion-Mercurian

Spectacol-lectură

Durata : 1h20

CÂND TIMPUL STĂ PE LOC – SALA MARE -21:00 CONCURS

ROMÂNIA - BUCUREŞTI

Text: de Donald Margulies

Regie: Bogdan Budeş

Distribuţie: Mihaela Sîrbu, Andi Vasluianu, Dorin Andone, Diana Roman

Durata: 2h

ÎN DOI – 21:00 CONCURS

ROMÂNIA – BUCUREŞTI

Text: după Matei Vişniec

Regie şi Concept: Alex Nagy

Distribuţie: Alina Chinie, Dani Ionescu

Durata: 15 minute

Spectacolul se joacă într-o maşină

30 AUGUST

INSTITUTE OF CHANGE – SALA MARE – 19:00 CONCURS

ROMÂNIA - BUCUREŞTI

Direcţie şi Coordonare: Paul Dunca

Distribuţie: Mădălina Brânduşe, Carmen Coţofană, Renate Dinu, Paul Dunca, Alice Monica Marinescu, Maria Mora, Ada Muşat, Vava Ştefănescu

Durata: 1h15

FOREPLAY – SALA STUDIO 20:30 CONCURS

ROMÂNIA - BUCUREŞTI

Text şi Regie: Ozana Nicolau

Distribuţie: Ioana Anastasia Anton, Voica Oltean, Mihaela Rădescu, Viorel Cojanu

Durata: 1h15

THE THIRD DANCE – SALA MARE – 21:30 SECŢIUNEA INTERNAŢIONALĂ

ISRAEL - JERUSALEM

Coregrafie: Niv Sheinfeld şi Oren Laor

Distribuţie: Niv Sheinfeld şi Oren Laor

Durata: 1h15

ÎN DOI – 21:00 CONCURS

ROMÂNIA – BUCUREŞTI

Text: după Matei Vişniec

Regie şi Concept: Alex Nagy

Distribuţie: Alina Chinie, Dani Ionescu

Durata: 15 minute

Spectacolul se joacă într-o maşină

COLIBRI - SALA BOLŢI – 22:00 INVITAT DIN ŢARĂ

ROMÂNIA - BUCUREŞTI

Text: Garret Jon Groenveld

Regie şi Scenografie: Daniel Popa

Distribuţie: Daniel Popa şi Irina Margareta Nistor

Durata: 1h30

31 AUGUST

ÎN URMA MARELUI PLAN – SALA MARE – 18:30 CONCURS

ROMÂNIA - CLUJ

Text şi Regie: Catinca Drăgănescu

Distribuţie: Raluca Mara, Oana Mardare, Paula Rotar, Doru Taloş

Durata: 1h30

A.A.A – SALA MARE – 20:30 INVITAT DIN ŢARĂ

ROMÂNIA - BUCUREŞTI

Text şi regie: Chris Simion–Mercurian

Distribuţie: Ioana Marchidan, Vlad Bîrzanu, Alin State, Carla Maria Teaha/Alexandra Fasola, Irina Margareta Nistor

Scenografie: Adina Mastalier

Coregrafie: Ioana Marchidan

Producţie: Griviţa 53.