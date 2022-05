Spectacolul "Duşmănie. E ceva vindecător în a le da oamenilor un obiect al urii lor”, în One World Romania

Noi reprezentaţii ale uneia dintre cele mai apreciate producţii creart/Teatrelli, „Duşmănie 2.0”, text şi regie: Gabriel Sandu, un spectacol interdisciplinar care aduce în prim-plan teme legate de etica şi procesul de creaţie a unui film documentar, au loc în cadrul festivalului de film One World Romania pe 17 şi 18 mai, la Teatrelli (Piaţa Lahovari, Nr.7), preţul unui bilet fiind de 43,8 de lei.

„Duşmanie v.2.0. E ceva vindecător în a le da oamenilor un obiect al urii lor”, scris şi regizat de Gabriel Sandu, este un spectacol interdisciplinar, cu o puternică componentă video, care chestionează cât este adevăr şi cât este ficţiune în genul de film documentar şi explorează ce se întâmplă la nivel individual atunci când poveştile complicate sunt prezentate public într-o manieră simplificată sau chiar manipulatoare. Reprezentaţiile programate în cadrul festivalului de film documentar One World România, ediţia a 15-a, sunt programate în zilel 17 şi 18 mai, cu începere de la ora 19.00. Bilete pot fi achiziţionate prin Eventbook, preţul unui bilet fiind de 43,8 lei. Spectacolul se joacă la Teatrelli (Piaţa Lahovari, Nr.7).

Producţia aduce în prim plan trei personaje contradictorii, legate între ele de un trecut traumatic: Ioana (Mihaela Teleoacă), membră a fostei securităţi, logopedul lui Nicolae Ceauşescu şi omul din spatele rostirii discursurilor dictatorului, care ajunge să devină personaj principal al unui film documentar semnat de Alina (Oana Puşcatu). Între cele două se află Andrei (Alex Mirea), nepotul Ioanei, un tânăr plin de talent artistic, însă marcat de un parcurs anti-social şi de singurătate, fiind crescut exclusiv de către bunica sa. Totul ia o turnură neaşteptată când filmul documentar realizat de Alina câştigă un premiu important. În urma vizibilităţii şi atenţiei pe care evenimentul o generează, viaţa celor trei personaje se schimbă definitiv, iar publicului i se dezvăluie trecutul traumatic care le leagă.

One World România (OWR) este primul festival de film documentar din Bucureşti şi unicul dedicat drepturilor omului din România. Ce-a de-a 15-a ediţie a festivalului are loc în perioada 13-22 mai şi se va concentra asupra noţiunii de ecologie aplicată nu doar la mediul înconjurător, ci şi la mintea şi trupul uman.

„Iubesc filmele documentare şi merg de mulţi ani la festivalurile de profil. Într-un astfel de festival, acum câţiva ani, mi-a venit ideea unui spectacol despre o documentaristă şi etica de a face un astfel film, despre dinamicile de putere dintre cel care reprezintă şi cel reprezentat. La unul dintre evenimentele premergătoare One World România, un festival la care văd cât se poate de multe filme în fiecare an, m-a străfulgerat gândul: ce public mai bun să arăţi un spectacol despre o documentaristă şi procesul de creaţie a unui documentar decât acela de la OWR15? Mă bucură că jucăm în cadrul unui festival pe care-l apreciez mult şi sper ca iubitorii de film să vină la reprezentaţiile noastre”, a declarat pentru presă regizorul Gabriel Sandu.

Spectacolul „Duşmanie v.2.0. E ceva vindecător în a le da oamenilor un obiect al urii lor” este, de asemenea, selectat în cadrul prestigisoului Festival Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS), unde va fi prezentat pe 28 iunie, informaţii complete şi bilete fiind disponibile la acest link.

Teatrelli este un proiect al Centrului de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti - creart. Ca spaţiu cultural alternativ dedicat artelor spectacolului, Teatrelli se dezvoltă, din punct de vedere al strategiei curatoriale, într-un laborator artistic cu public, axat pe producţii inovatoare de teatru şi dans, serii de performance-uri work in progress, precum şi de dialoguri culturale. Structura modulară a sălii permite ca fiecare nou spectacol să modifice set-up-ul spaţiului, invitând publicul să descopere noi modalităţi de a experimenta şi a recepta teatrul.

Text şi regie: Gabriel Sandu

Cu: Mihaela Teleoacă, Oana Puşcatu, Alex Mirea

Video: Ana Cârlan

Decor: Raluca Alexandrescu

Muzică: Xenti Runceanu

Light design: Ştefan Vasilescu