Dacă îţi imaginai că nonconformistul Adistu se rezumă la exprimarea vizuală, atunci expoziţia Formule creatoare te va surprinde complet cu cele şase camere cu printuri canvas, instalaţiile video, animaţiile 360 VR. Şi asta nu e tot!

La „Formule Creatoare”, te vei bucura de rezultatul uluitor al colaborării dintre Adistu şi Elena Gheorghe, cea care a venit să completeze expoziţia artistului cu un proiect-piesă vestimentară cu un pattern cu print facial, realizat printr-un proces de reacţie-difuzie.

Designer grafic, artist contemporan, regizor de filme experimentale, curator de artă şi creatorul festivalului de film şi de artă Tripoteca, Adistu reuşeşte să creeze o lume plină de emoţii, alegând o cale cu totul ieşită din comun. Vorbim despre geometria fractală, care se bazează pe formule matematice şi pe iteraţii ale lor, pentru ca rezultatul să fie forme geometrice simple sau complexe, care au o latură simetrică dată de repetiţii, dar şi una organică şi haotică, dată de variabilele din formule.

Tot show-ul lui Adistu, pentru că asta este expoziţia sa, un spectacol, este structurat pe principiul dualităţii: organizat vs haotic, matematic vs emoţionant, simplu vs complex, viu vs static.

Dacă la Noaptea Muzeelor din mai anul acesta, Adistu a re-creat, prin mijloace digitale, picturile lui Camil Ressu, Corneliu Baba şi Nicolae Grigorescu, transformând spaţiul Qreator într-o galerie cu picturi româneşti faimoase, acum Adistu te invită să te pierzi în propriul lui univers. Şi este o provocare interesantă, ţinând cont de faptul că pentru Adistu actul artistic este o formă de explorare. Practic, el descoperă, prin formule, forme ce duc cu gândul la fiinţe, peisaje, clădiri, demonstrând că arta modernă nu are limite.

Dincolo de această expoziţie ieşită din tipare, Adistu şi-ar dori ca, pe viitor, să lanseze primul său film de animaţie fractală 360 pentru realitatea virtuală, o mini colecţie de haine cu pattern-uri procedurale şi, în cadrul unor spectacole de teatru, va face debutul naţional al unui nou tip de tehnologie holografică.

Spaţiul Qreator se află în Aviatorilor 8A - Piaţa Victoriei şi îşi propune să fie locul de întâlnire pentru cei care doresc să-şi dezvolte talentele şi proiectele din muzică, modă, dans, film, teatru şi artă, în general. Provocarea pentru tine este să nu fii doar un simplu spectator, pentru că aici vei găsi spaţii în care te poţi pierde în universul creat de alţii, dar şi loc pentru ca tu să poţi crea propriul univers de culoare, sunet, emoţie şi vibraţie.