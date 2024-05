România iar în competiție, după „RMN” din 2022

Regizorul Emanuel Pârvu, a urcat, împreună cu echipa sa, cel 24 de trepte spre glorie și a adus o poveste de la „ 3 km până la capătul lumii” până la exigentul public și juriu de la Cannes 77!

Scenariul complex despre solidaritatea esențială a familiei, în situațiile de ananghie, cât trebuie sau se poate ceda, până unde merg compromisurile, într-un loc uitat din Deltă, cu limitele și traiul complicat, poziția polițistului sublim în amiguitatea sa, interpretat magnific, de Valeriu Andriuță, puștiul declanșator de conflicte violente: Ciprian Chiujdea , părinții: Laura Vasiliu mama (care dacă am face o speculație temporară, are acum, în film,un fiu de vârsta celui de care s-a lepădat în „ 4 luni, 3săptămâni și două luni” Palme d’Or-ul lui Cristian Mungiu) este chintesență, prin reacții, a unei ființe aflate într-o situație pe care n-o înțelege prea bine și pe care încearcă s-o dreagă, cum crede ea mai bine, alături de tatăl: Bogdan Dumitrache, care e acum într-un rol răsturnat față de Ursul de Aur din „Poziția copilului”. Extraordinară prin finețea jocului Alina Brezunțeanu, iar Adrian Titieni este într-o poziție care-l prinde, al preotului care le știe el, pe toate. Plus adolescenta din sat, Ingrid Micu Berescu devenită star de Hollywood, (cu chewing gum, cu tot), pe covorul roșu, alături de flamboaianta ei mamă Miruna Berescu, co-scenaristă și producătoare. Aplauze în picioare și reacții exact acolo unde e cazul, căci e un pic și de umor în câteva replici, bine meșteșugite. Sosirea la Palat de la Hotel Carlton, în sofisticate mașini electrice, BMW. Ca la Anonimul, doar că nu existau încă decât pe motorină, acum 20 de ani.

În rest „ O, Canada” o cacealma chinuitoare, despre o spovedanie filmată a unui bărbat aflat pe patul de moarte, (caz real devenit carte ecranizată), cu sărituri în timp și actori care -l interpretează, fără a ține cont de o logică. Cineastul Paul Schrader, prin care l-am descoperit pe Richard Gere în „American Gigolo”, acum 44 de ani, îi oferă un rol, care nu-l prinde, dar e limpede, că sufletul mărinimos binecunoscut al starului nu l-a putut refuza. Și un moment de mare tandrețe, în sală, o strîngere de mână, cu un zmbet sincer, la premiera ultra emoționatului Coppola.

„Rendez-vous cu Pol Pot” o nouă abordare a lui Rithy Panh (după „Imaginea care lipsește”), cu mereu surprinzătoarea Irene Jacob, acum o ziaristă, care ajunge în acest univers coșmardesc, al unui dictator asiatic cumplit.

Dar și chinezescul „ Un film neterminat” ca să nu uităm de unde a venit Covidul și cum a fost, inclusiv pentru ei.

Și „ Ceva vechi, ceva nou și ceva de împrumut” de la Quinzaine des Cineastes, un argentinian, care nu e concentrat neapărat pe nunți, ci pe clanurile nemiloase care organizează pariuri ilegale. Un proiect lucrat la minunatele Cinelabs România. Felicitări Cornelia Popa. Sper să prin loc și la „Viet and Nam”, pe 16 mm, vintage ca suport cinematografic.

Azi grecul, Yorgos Lanthimos. Mă trec deja fiorii!

Irina-Margareta Nistor

Corespondent de cinema, la Cannes