Kursk 2.0. Și acum, încotro?

Un articol din aprilie anul acesta, apărut în Foreign Affairs, dezvoltă pe larg tema tratativelor de pace de la începutul anului 2022, atunci când era cât pe-aci să se ajungă la un acord între Kiev și Moscova, în ciuda realității aprige în care aveau loc.

Sunt detaliate multe din culisele negocierilor dar principala idee este că, dincolo de aparențe, cei doi, Volodimir și Vladimir, Zelenski și Putin, au fost aproape de un acord și ar putea găsi oricând resursele de negociere, probabil și într-un context cât de cât favorabil, ca să revină la o discuție despre încheierea războiului.

Nu va fi ușor, o spuneau chiar cei doi autori, Samuel Charap și Sergey Radchenko: „După ultimii doi ani de carnagiu, toate acestea pot fi un episod peste care trebuie să trecem. Dar este un memento că Putin și Zelenski au fost dispuși să ia în considerare compromisuri extraordinare pentru a pune capăt războiului. Așadar, dacă și când Kievul și Moscova se vor întoarce la masa negocierilor, o vor găsi plină de idei care s-ar putea dovedi utile în construirea unei păci durabile.”

Era mult optimism în aprilie pentru revenirea la discuțiile despre pace, dar, între timp, surprize, surprize, a apărut un cap de pod ucrainean în regiunea rusă Kursk.

Atunci când trupele ruse erau la porțile Kievului s-a putut negocia, dar acum, când frontul se află în estul și sudul Ucrainei, respectiv în vestul Rusiei, discuțiile par imposibile.

”Cei doi ani de carnagiu” nu au adus mai aproape nevoia de negociere, iar operațiunea ucraineană din nord - estul țării pare a fi executată tocmai ca să îndepărteze o soluție diplomatică a conflictului.

A sperat partea ucraineană că o operațiune militară care sfidează realitatea convențională a câmpului de luptă poate fi o soluție la actualul conflict?

Nu este exclus, dacă se adaugă și niște presiuni externe pentru o nouă ofensivă ca să ajute niște cetățeni cu nevoi electorale, dar și o dorință vie de revanșă după eșecul ofensivei din vara anului 2023.

Mai era și nevoia de a demonstra că încă există vigoare pe frontul de est, nu este toată îngropată în tranșeele din Donbas, un fel de ”aici sunt banii dumneavoastră”, până la urmă trebuie să vadă și partenerii cât de bine funcționează tehnica atunci când este pusă în mișcare pe direcția potrivită și mânuită profesionist.

Un ofițer ucrainean de rang înalt, desigur anonim și în rezervă, face o trecere în revistă, pentru publicația americană ”War Zone”, a câtorva din lecțiile învățate după ofensiva eșuată din vara trecută, utile acum la realizarea ”planului de invazie” (o sintagmă plină de orgoliu, n.n.) a regiunii ruse Kursk.

În primul rând, secretul operațiunii, elementele acesteia, forțe, obiective etc. rămânând un mister chiar și câteva zile după declanșarea acesteia.

Planificarea și executarea s-au făcut fără ca informațiile să ”transpire” public, așa cum a fost cazul ofensivei din Zaporojie.

Nu s-a discutat public despre direcții de ofensivă, despre termene, despre aliniamente, nu au fost, ca anul trecut, amânări ale declanșării operației, nu a fost o așteptare plină de tensiune a participanților la misiune, cei care, altfel, știau cu luni înainte ce va urma, nimic din toate acestea nu s-a întâmplat.

Ofensiva a avut loc, pur și simplu.

Locul și momentul atacului au rămas secrete, nu ca în iunie 2023, când rușii știau cu aproximație de sute de metri unde să-și construiască fortificațiile.

A doua lecție s-a referit la asamblarea forțelor pentru operație, mult mai puține decât acum un an dar mai mobile, cu o logistică adaptată pentru transfer rapid și la distanță de echipamente și muniție.

Nu au mai fost resursele de anul trecut, dar s-a calculat ca la un conflict asimetric, obiectivul operației a urmărit specularea spațiilor neacoperite din apărarea rusă, maximizând astfel numărul mai redus de trupe avut la dispoziție.

A fost și o altă lecție, adaptarea obiectivelor în funcție de situația din teren, pentru a crea cât mai mult disconfort strategic și politic Rusiei.

Iar interlocutorul ”War Zone” enumeră patru astfel de obiective, unele destul de ambițioase pentru o operație care, conform acestuia, implică acum aproximativ 10.000 de militari ucraineni (”nu, nu este vorba de un raid. Este o operație bine planificată și coordonată”, subliniază acesta):

1. „reducerea presiunii trupelor ruse asupra Ucrainei și perturbarea ritmului operațional ofensiv al Rusiei în estul și sudul Ucrainei” (majoritatea analiștilor afirmă că nu s-a întâmplat, ofensiva ”pas cu pas” a rușilor continuă în același ritm, n.n.);

2. „crearea unor condiții de negociere mai favorabile când va veni momentul, bazate pe forță”. Ucraina „va lua pământ în schimbul teritoriilor ucrainene ocupate temporar de Rusia” (efect contrar, negocierile nu mai sunt la ordinea zilei, n.n.);

3. „demonstrarea vulnerabilității strategice și operaționale a Rusiei în sfera securității și apărării, inclusiv privind pregătirea de luptă la nivel scăzut a trupelor formate din soldați recrutați, problemele uriașe în securitatea frontierei, conducerea politico - militară ineficientă, inclusiv rolul lui Putin în ea” (parțial realizat, cel puțin la nivelul percepției occidentale, n.n.);

4. subminarea Rusiei prin crearea „instabilității politice și economice. Numărul mare de persoane strămutate intern i-ar putea ajuta pe rușii obișnuiți să înțeleagă centrul de greutate al problemelor lor” (într-o expresie în engleză, e ”wishful thinking”, și în acest caz rezultatul ar putea fi, mai curând, invers, n.n.).

În concluzie, ne spune ofițerul ucrainean, operația din regiunea Kursk este mai mult decât despre ocuparea unui teritoriu.

E o analiză militar patriotică, dar care relevă cel puțin o parte din ambițioasele așteptări ale celor care au planificat această operație ofensivă a Ucrainei, poate singura pe care Kievul o mai poate executa în acest an.

Chiar și autorul american al articolului pune, însă, un semn de întrebare privind reușita finală a acesteia: ”Ucraina a pariat mult pe invazia sa din Kursk. Timpul va spune dacă a meritat sau dacă aceasta se dovedește a fi o risipă nefericită de resurse într-o perioadă în care forțele ucrainene sunt foarte slabe. Până acum, pare că riscul asumat a meritat”.

Când scrii cu privirea la hartă nu se poate să nu observi că optimismul ucrainean are o corespondență directă în modul în care arată la acest moment capul de pod din regiunea Kursk.

Dar războiul este o activitate de durată și ceea ce contează în final este reziliența părților, cine rămâne în picioare la gongul final.

Între timp, se mai pot pune câteva întrebări:

- a fost cu adevărat operațiunea din regiunea Kursk o surpriză pentru ruși? Rapoarte ale ministerului rus al apărării anterioare datei de 6 august prezintă, având și suport video, dislocări către graniță ale forțelor ucrainene, deci e greu de crezut că forțele ruse nu ar fi știut că se pregătește ceva;

- care e raportul pierderilor în morți, răniți și prizonieri? Suntem în faza în care tot ce se transmite are ca scop ascunderea pierderilor proprii și exagerarea celor ale inamicului. Dar când nu ai artilerie la nivelul acestuia, când nu ai aviație (știu, F-16, ați auzit ceva?...), când deplasările se fac sub supravegherea permanentă a dronelor, când capul tău de pod are deja forma unei ”pungi strategice”, în jurul căreia încep să se concentreze forțele ruse, e greu de crezut că finalul va fi cel sperat de Kiev;

- ce se întâmplă cu adevărat în teren? Harta umple rapid cu culoare teritoriul destul de vast ocupat dar în realitate este vorba de localități de dimensiuni mici, Sudja, cea mai importantă, fiind un fel de comună promovată oraș pentru că în apropiere se află o stație de distribuție a gazelor naturale de pe principala magistrală care asigură energetic Europa Centrală. Acum un secol Sudja avea mai mulți locuitori, 7000, decât în prezent, 6000. Scurte capturi video prezintă o imagine idilică a înaintării, puține case distruse, civili care nu par prea deranjați de prezența forțelor ucrainene, parcă nu ar fi război ci un exercițiu de rutină;

- a fost centrala nucleară de la Kurchatov (Kursk CNE) principalul obiectiv al operațiunii? Dacă da, situația seamănă cu cea din 2023, când obiectivul ofensivei era Marea Azov, dar ofensiva s-a oprit la 10% din distanța până acolo. Acum s-a ajuns la 30%, totuși...;

- de unde și până unde acest accent pe capturarea de prizonieri? Președintele Zelenski a făcut mai multe referiri la faptul că ucrainenii au reușit suplimentarea ”fondului de schimb”, prin capturarea unui număr mare de recruți ruși, dar există deja materiale video care arată că și rușii ar fi făcut achiziții pentru ”fondul” propriu. Conform declarațiilor unor oficiali ruși, necontestate de Ucraina, raportul general al prizonierilor este undeva de 5 la 1 pentru partea rusă, e greu de crezut că se poate modifica rapid. Să fie vorba de un interes special pentru executarea unui schimb în perioada următoare?

- care e rațiunea distrugerii podurilor peste râul Seim? Avem de ales între o operație de ocupare de către forțele ucrainene a regiunii vestice față de actualul cap de pod și o operație preventivă de blocare a unei eventuale ofensive ruse în direcția orașului Sumi, capitala regiunii ucrainene, vecină cu regiunea rusă Kursk. Ofensivă la ofensivă trage. Pentru răspuns nu trebuie decât să așteptăm.

Mai e și o întrebare la care rușii zic că au deja răspunsul, treaba lor, nu-i întreabă nimeni, dacă ucrainenii au intrat pe teritoriul regiunii Kursk, așa, fără să se consulte cu nimeni.

Răspunsul e tot o întrebare (principală), a fostului consilier media al președintelui Zelenski, în prezent undeva peste ocean, unicul și inegalabilul Olexi Arestovici:

- Ce urmează?