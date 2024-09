Dez-onoarea generalului -politician. Tianu, vândut în vară, pe voturi de la Nicușor, în iarnă

Cum, care Tianu, vândut de propriii (cu trei i) semeni de partid? Ăsta, de bună seamă:

Cum, care vânzare de către propriii (tot cu trei i) semeni de partid, cu șăfu’-n frunte? Asta, uriașă de s-o vezi din Cosmos:

Cred că Iscarioteanul – da-da, Iuda, adică – tremură tot de plăcere, așa spânzurat de mii de ani cum e el, de cum i-ați puit pilda, #măiliberalilor, pe voturi vândute, în loc de arginți, pentru #nicușorcellaș, în vara electorală bucureșteană, sacrificându-vă cinic-ritualic propriul candidat, ca preț dez-onorant al iluzoriilor voturi de pripas pe care #nicușorcellașdeatunci le-ar putea pune în contul generalului-politician, la prezidențialele din decembrie. Halal să vă fie, #măiliberalilor!...

Cum, care vânzare-de-semen astă-vară, #măiliberalilor? Păi, simplu, iubiților – în doi pași cinici:

1. 25 mai 2024: Arena Națională, Generația de Aur, Nicu Ciucă-#nicușorcellaș, zâmbete largi, ambii în aceeași poză, alea-alea!... #winkwink

2. 9 iunie 2024 – finala PG București: ND – 45%; SB – 7%. Idiot, tembel, credul, ori nărod să fii la cap – mai bine, toate la un loc – să accepți scorul ridicol al lui SB altfel decât, în bună măsură, prin absența masivă din contul său a voturilor alegătorilor-simpatizanților liberali bucureșteni, în contradicție halucinantă cu o campanie impecabil proiectată și pusă în fapt, dar, mai ales, în contradicție strigătoare la cer cu Planul pentru București al lui SB, singurul (singurul!...) proiect adevărat pus în discuție în campanie, în condițiile în care liberalul de la sectorul 6 a luat 70%+, iar liberalul de la sectorul 1 a luat 35%+ (da-da, știu, la sectoare ați mers pe mână cu peee-seee-deee... #yeahright)!...

Cum e cu Arena Națională? Păi, uite cum, în chiar cuvintele generalului-poltician-trădător de ai săi, așa cum scria atunci presa, #opiedicămicăîncaleauitării:

Ciucă, despre poza cu Nicușor Dan, pe Arena Naţională: Arată cât de disperaţi sunt alţii să vină să facă o poză cu noi

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a făcut, marți, câteva precizări, cu privire la fotografia în care apare alături de primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, la meciul de retragere al Generaţiei de Aur a fotbalului românesc. Liderul liberalilor a afirmat că gestul arată „cât de multă atractivitate” are partidul şi „cât de disperaţi sunt alţii să vină să facă o poză” cu membrii acetuia.

”Am fost la meci cu băiatul meu. În dreapta mea trebuia să stea Dan Motreanu, care din păcate n-a mai reuşit să ajungă, pentru că a avut o problemă cu un candidat căruia i s-a făcut rău și a trebuit să se ocupe de alte chestiuni. Locul a fost liber, domnul Nicuşor Dan a venit lângă mine, a făcut o poză şi a plecat. Deci nu am fost cu el la meci”, a declarat Nicolae Ciucă, întrebat dacă a mers la meciul de pe Arena Națională împreună cu Nicuşor Dan.

Președintele Senatului a adăugat că i-a făcut plăcere că Nicuşor Dan a venit la el, deoarece acest lucru arată „cât de disperaţi sunt alţii să facă o poză” cu membrii PNL.

”Mie mi-a plăcut foarte mult că a venit, pentru că asta arată cât de multă atractivitate are Partidul Naţional Liberal şi cât de disperaţi sunt alţii să vină să facă o poză cu noi. Păi nu e bine? E foarte bine”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Surse liberale au precizat, vineri, pentru „Adevărul”, că pe locul lui Nicușor Dan ar fi trebui să stea prim-vicepreşedintele PNL, Dan Motreanu, care nu a mai ajuns la meci. În prima repriză locul ar fi rămas liber, iar în cea de-a a doua, Nicușor Dan ar fi plecat de la lojă și s-a așezat lângă Nicolae Ciucă.

Potrivit unor fotografii publicate de stiripesurse.ro președintele PNL, Nicolae Ciucă, s-a aflat în tribune lângă edilul general, Nicușor Dan, și s-au bucurat împreună de meciul legendelor de pe Arena Națională.

Șeful PNL a fost surprins schimbând impresii, zâmbitor, cu Nicușor Dan, chiar dacă, teoretic, cei doi sunt adversari politici, având în vedere ca liberalii au propriul candidat la Primăria Capitalei, pe Sebastian Burduja.

De altfel, Nicolae Ciucă a explicat într-un interviu, înainte de retragarea candidatului comun Catălin Cîrstoiu, de ce liberalii nu l-ar putea sprijini pe actual edil pentru un nou mandat la Primăria Capitalei, subliniind că se află într-o alianță electorală alături de PSD, şi că "ar fi absolut de neînţeles" o astfel de opţiune, „atât timp cât Nicuşor Dan nu vrea să fie membru al Partidului Naţional Liberal”.

Ahaaa!... Deci, cââât de disperat era #nicușorcellaș să se tragă-n poză cu… Ahaaa!... Oookaaay!...

Cum, care vânzare a lui SB de către propriii semeni de partid, #măiliberalilor? Am eu o sugestie: ia întrebați-vă un pic între voi, cei care știți prea bine că vara electorală bucureșteană n-a fost deloc cușeră, așa cum scriu eu aici, și vedeți dacă, la o țuică bună, vă găsiți curajul să recuonașteți, fie și măcar în șoaptă, că, în fapt, chiar așa a fost – eu cunosc pe câțiva care s-au exprimat deja public pe chestiune!... Dacă ar fi fost altfel, cum explicați rațional scorul lui SB, dar, mai ales, acest languros arc de iubire peste timp, căruia îi stau mărturie ochii umezi ai lui NC când privește la ND și ai lui ND când îl soarbe din priviri pe NC #awwwwww?!... #winkwink

De ce v-ați sacrificat ritualic-mioritic în vară candidatul, #măiliberalilor? Simplu și limpede ca lumina zilei: e-mai-ortoman-și-are-oi-mai-multe-mândre-și-cornute alea-alea – fix de-aia!... Dă-l în mă-sa, cu stanforzii și cu harvarzii și cu băncile lui mondiale și cu planificarea lui urbană și cu managementul și cu leadershipul lui cu tot – să muște, adânc, țărâna, că prea are oi mult prea multe, #grrrhhhh!... În plus, l-a și mâncat să accepte misiunea sinucigașă imposibilă trasată de partid, poate asumându-și conștient sacrificul ritualic... Nu-i așa? Nu e prada politică perfectă, de vândut-de-semeni în vară cu zâmbetul pe buze, pentru voturile din iarnă posibil de adus de #nicușorcellaș? #măiliberalilor, credeți-mă, cu #cellaș n-am absolut nici o taină, eu am văzut câte parale face pe bune, spălați-vă pe cap cu el și cu voturile lui. Problema mea este cum, în acest orwellian scenariu #powerandpolitics, l-ați vândut politic, pe voturi numărate, pe cel pe care voi înșivă l-ați pus în arenă, gladiator. Ca om fără afilere poltică, dar care am participat direct la campania #turcoaz, am dreptul să mă pronunț în această materie, așa cum am făcut-o și iediat după alegerile din iunie 2024.

Și-am încălecat pe-o șa și v-am spus povestea așa... Povestea generalului-politician mult-păsător-de-ai-săi, dat în fapt, arc-peste-timp, ieri, la Consiliul Național al PNL, când a închis cu fast cercul vânzării din vară a propriului candidat la Primăria Generală a Bucureștilor, pentru prezidențialele voturi iluzorii din iarnă, ce au a veni numărate în contul său, pe filiera #nicușorcellaș. Nu? Parcă așa grăit-a generalul: Mulțumesc, Nicușor Dan!...

Mdaaa... Generalul-politician... Mioriticul general-politician...

Mare om!...

Mare caracter!...

#măiliberalilor!...