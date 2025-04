Ce fac dacă prietenul meu a băgat o supradoză?

De multe ori, în mulți ani, în cadrul conferințelor științifice despre droguri, după ce le prezentam date despre creșterea consumului la unele categorii de vârste, le aduceam o veste bună participanților, le dezvăluiam că avem rate scăzute la consumul de medicamente fără prescripție medicală și la decesele înregistrate în urma unei supradoze de droguri.

Spre exemplu, în 2020 au fost raportate 34 de astfel de decese, în 2017 erau 32, iar în 2015, 2016 au fost oficial doar 20 de decese. Aveam o rată de 2,44 decese la un milion de locuitori. Stăteam bine, comparativ cu 324 de decese/milion de locuitori în US.

Desigur, rețineam că datele oficiale erau înregistrate doar în București, ceea ce nu puteam exclude că în alte orașe nu ar fi existat vreun deces în urma supradozei și cu toate acestea cred că cazurile în afara Bucureștiului reprezentau o excepție.

Mai reținem ceva: majoritatea dintre aceste decese erau la persoane care aveau deja o istorie lungă de injectare a drogurilor. În 2017, opioidele, în principal metadona în combinație cu benzodiazepinele și heroina au fost principalele droguri implicate în decesele induse de droguri. Cocaina doar într-un singur caz.

Avem în minte profilul consumatorului care se injecta, persoane cu un istoric de câțiva ani de consum de alte droguri, cu un status socio-economic dezavantajos, unii dintre oficialii statului ne spuneau că sunt persoane fără adăpost, persoane care trăiau în cartierele sărace din București, în canale, în clădiri abandonate, fără loc de muncă, fără familii sau altă rețea de suport.

Astăzi situația este complet diferită. Astăzi nu există un profil unic al consumatorului de droguri, astăzi avem un consum generalizat de droguri în București, în toate orașele din țară mici și mari și în foarte multe zone din mediul rural. Astăzi nu doar tinerii cu bani consumă droguri scumpe dar și tinerii din familii cu venituri medii sau mici. Cu bani puțini te poți droga oriunde în Romania. Și cel mai grav, astăzi, drogul este deosebit de disponibil, mult mai disponibil decât în toți anii de după 1990, în toate formele lui, ceea ce crește mult consumul și varietatea substanțelor și în mod direct riscul unor supradoze. Astăzi nu mai vorbim doar de tineri sau adulți care bagă un joint la o petrecere.

Cazul lui Rareș ar trebuie să ne oblige să luăm măsuri foarte urgente și eficiente.

În ciuda unui discurs public extrem de virulent de la reprezentanți ai Guvernului, iată la candidați la prezidențiale, în urma unor știri alarmante zilnice, reacția instituțiilor statului se rezumă în mare parte la vorbe, la conferințe sau la strategii dificil de implementat. Suntem prea lenți.

În realitate, devine sarcina comunității, a ONG-urilor și a oamenilor de rând, să reacționeze prompt și eficient.

Poate cel mai șocant aspect din tragedia morții lui Rareș a constat faptul că prietenul său făcea live pe TikTok fix în acele clipe ale morții, și am văzut înregistrările, sunt încă publice, cu Rareș căzut, nemișcat și în suferință. Câteva ore mai târziu a decedat.

Ne putem întreba la infinit de ce un prieten (sau orice cetățean) este atât de lipsit de empatie și nu reacționează, de ce este atât de indiferent și distant încât optează pentru a transmite live, vrea să adune cați mai mulți urmăritori și nu acordă primul ajutor sau și mai important: nu-și oprește prietenul de la consumul de droguri cunoscându-i antecedentele? Nu voi intra în detalii de natură psihologică sau psihopatologică, dar vreau să subliniez că această atitudine este foarte des întâlnită.

În cazul banalelor beții, vedem prieteni care se distrează și își filmează tovarășii care sunt intoxicați cu alcool, nu se mai pot coordona motric, cad, se lovesc, se rănesc, vorbesc fără logică, vomită, comit infracțiuni, etc. Și prietenii îi privesc. Vedem la aproape fiecare petrecere, publică sau privată, la orice festival de muzică, la orice after-party, persoane din același grup de prieteni deosebit de distanți și reci, ironici și jignitori (”dacă e prost, ce să-i fac!”). Îmi amintesc că la un bal al bobocilor am zărit un elev de clasa a IX-a inconștient, pe iarbă, în fața clubului, părăsit de colegii lui, ”pentru că nu vrem să pierdem balul, cântă Antonia”, iar eu am fost cel care l-am pus în poziția de siguranță, am solicitat ambulanța și am reușit să-i anunț părinții și am stat lângă el până l-a preluat ambulanța. Alții veneau se uitau la noi și plecau.

Înainte de a vorbi de supradoză vreau să subliniez ceea ce toți medicii spun tare: nu consuma mai mult de un singur drog și nu combina cu alcool.

Care sunt semnele unei supradoze, cum îmi pot da seama:

a) Pierderea conştienţei, în primul rând

b) Respirație slabă sau lipsa respirației

c) Nu răspunde la stimuli externi chiar dacă îl strigi sau scuturi tare

d) Pupilele ochilor sunt foarte mici și prezintă dificultate de a rămâne treaz

e) Buzele sau unghiile sunt albastre, mov sau gri

f) Sunete de sufocare sau un zgomot de sforăit

g) Corpul este foarte moale, pielea rece

h) Pulsul este lent, neregulat sau fără puls

Dacă ai un prieten despre care ai informații că abuzează de droguri și ești în preajma lui sau dacă vezi un străin ești obligat să faci următoarele:

1. Să nu-l abandonezi

2. Să apelezi urgent 112

3. Dacă este inconștient, dar respiră, să-l așezi ușor pe o parte în poziția de recuperare, să te asiguri că are căile respiratorii deschise înclinându-i capul înapoi și ridicând bărbia (acest lucru îl poate ajuta să respire și să nu se sufoce dacă vomită)

4. Să nu-i dai nimic de mâncare sau de băut.

Mai avem o soluție urgentă: Naloxona! Salveză vieți!

Naloxona este disponibilă în Romania, din 2008 (dacă nu greșeșec), însă nu știu dacă toate echipajele de ambulanță dețin această substanță, dar cred că este timpul ca toate ambulanțele să fie echipate și mai mult ca oamenii de rând, cei care au în familiile lor sau au prieteni care sunt dependenți de opioide să dețină un kit.

Naloxona este un medicament care salvează vieți, își face efectul în 2 minute, blochează și inversează efectele unei supradoze de opioide, inclusiv supradoza de heroină, metadonă, codeină, morfină, fentanil sau medicamente opioide pe bază de prescripție medicală.

Naloxona este rapidă, ușor de utilizat, sigură și nu creează dependență. În statele din America sau în UK, oricine poate obține naloxonă de la o farmacie sau de la o organizație locală, gratuit, iar instruirea durează 10 minute. În UK, inclusiv polițiștii au kituri cu naloxonă pentru situațiile în care întâlnesc un consumator cu supradoză, fie el și în arest sau în penitenciar. Într-un oraș precum Oxford (puțin mai mare decât Sibiu) am identificat 11 farmacii din care puteai să achiziționezi naloxonă,

Deci, este absolut legal în UK ca familia sau prietenii unui dependent de opioide să dețină Naloxonă și să-i administreze pentru a-i salva viața, în caz de urgență, chiar fără permisiunea acestuia. În fiecare an, de 31 august, de Ziua Internațională de Conștientizare a Supradozei, zeci și sute de cetățeni sunt învățați cum să salveze vieți folosind Naloxona. Doar în America, în 2023, peste 105.000 de oameni au murit în urma supradozei, în 69% din cazuri fiind vorba de opioide. OMS estimează la 600.000 de decese în urma supradozei.

Dacă prietenii lui Rareș, cunoscând că el a consumat metadonă în exces, ar fi avut la îndemână un kit de Naloxonă, cu siguranță tânărul ar fi trăit astăzi.