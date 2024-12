Un expert în securitate națională spune de ce trebuie să mergem la vot: „Toți cei care se gândesc că ar putea sta acasă se asociază de fapt cu ticăloșii aceia"

Expertul în securitate națională Hari Bucur Marcu avertizează asupra votului de duminică și explică însemnătatea fiecărei alegeri pe care o au de făcut românii. Ce spune despre votanții lui Călin georgescu, despre opțiunea Lasconi sau alegerea de a nu vota.

„Să vă spun ceva, așa, de dimineață, că astăzi mai am și altceva de făcut și nu o să auziți de mine o vreme (de ore multe, dar nu de zile). Și o spun pe șleau, ca să priceapă tot omul.

1. Cine va vota duminică cu Georgescu Călin dă un singur mesaj, prin votul său: că își urăște patria, că își disprețuiește națiunea și că vrea răul poporului român, din care face parte”, spune Hari Bucur Marcu, într-o postare pe contul său de Facebook.

Expertul spune că cei care l-au votat în primul tur puteau avea la acel moment argumentul că nu știau cine e „acest Georgescu Călin”, în schimb același argument nu mai are valoare astăzi, când despre candidatul independent au ieșit la iveală extrem de multe informații înfricoșătoare.

„Credeau că o fi fost vreun zmeul zmeilor, sau fătfrumosul făt-frumoșilor, trimis de “Marele Arhitect“ să salveze poporul român, cu statul România cu tot, din ghearele Occidentului aflat în putrefacție morală, încă de pe vremea lui Karl Marx, adică de acum un secol și trei sferturi. Dar acum știu. Acum l-au văzut cum arată, cum se mișcă și poate l-au auzit și vorbind. Iar din momentul în care a aflat chiar de la candidat ce impostor penibil este acest Georgescu, cine îl votează nu mai are altă scuză decât ura față de patrie, disprețul față de nație și dorința de a face rău poporului român”, scrie Hari Bucur Marcu.

„Așa e, doar că e de o sută de ori mai potrivă decât Georgescu”

Expertul în securitate națională explică și ce înseamnă opțiunea Elena Lasconi, candidatul despre care mulți români spun că nu este pregătit pentru această funcție.

„Cine nu îl votează pe acest impostor penibil, aflat pe locul 1 pe buletinele de vot de duminică, dar nu o votează nici pe candidata de la numărul 2, Elena Lasconi, este ori la fel de ticălos ca cei care îl votează, ori este iresponsabil sau iresponsabilă, față de soarta patriei, față de destinul în cumpănă al națiunii române și mai ales față de binele poporului român”, susține Bucur-Marcu. Expertul explică în continuare de ce nu stă în picioare, în contextul alegerilor de duminică, argumentul conform căruia Elena Lasconi nu e pregătită.

„Nu e valabil nici argumentul că Elena Lasconi ar fi nepotrivită pentru funcție, venind ea de jos, de la primăria unui mic târg de provincie. Deși așa e, doar că e de o sută de ori mai potrivă decât Georgescu, care vine de acasă de la el și care, în afara imposturii și a penibilității, nu poate prezenta nicio instanță în care să fi fost ales, măcar ca șef de scară de bloc, iar după ce ar fi fost ales, să fi demostrat că se pricepe la ordinea și curățenia pe scară. Așa cum nu e valabil nici argumentul că Elena Lasconi nu posedă cunoștințele minime și limbajul sumar măcar, presupuse a fi necesare pentru îndeplinirea rolului și atribuțiilor Președintelui României. Deși așa e, domnia sa nu stăpânește noțiunile, conceptele și termenii specifici domeniilor de securitate națională și nici nu are diplomația unei persoane care a trecut prin funcții înalte și cu relații la vârf, cu omologi străini. Dar cunoștințele și vocabularul Elenei Lasconi surclasează de o sută de ori imbecilitățile, prostiile și penibilitățile de care face dovada că le posedă Georgescu”, susține expertul.

Pe Elena Lasconi, cea care nu are titluri academice obținute la universtități de prestigiu, din țară sau din străinătate, nu o bănuiește, în schimb, nimeni de impostură academică, spune Bucur-Marcu. „Nu are doctorat în plagiatură, ca marii oameni de stat de la noi, premieri, miniștri, parlamentari pe funcții înalte, demnitari aflați pe primele locuri în ierarhia de putere de la noi. Ca să nu mai vorbim despre impostorul Georgescu, care dă dovada publică a faptului că nici ce ar fi trebuit să învețe până în clasa a VI-a nu a reținut, dacă o fi aflat vreodată despre ce e vorba cu chimia, fizica, istoria și geografia de a șasea”, mai scrie Bucur-Marcu.

Hari Bucur-Marcu are un mesaj și pentru românii care astăzi se gândesc să nu meargă la vot, considerând că niciuna dintre opțiuni nu el satiisface criteriile.

„Toți cei care se gândesc că ar putea sta acasă se asociază de fapt cu ticăloșii aceia. Pentru că așa e făcut sistemul democratic. Cei care nu votează sunt implicit dar și deliberat de acord cu oricare ar fi rezultatul votului. Iar ideea de a conta că vor fi alții, destui, care să o voteze pe Elena Lasconi, destul de mulți încât să îl surclaseze pe impostorul penibil Georgescu Călin, este o idee extrem de păguboasă. Atât de păguboasă, încât cine o adoptă devine nu numai iresponsabil, dar și rău cu mine, cu patria mea și cu poporul meu”, conchide expertul.