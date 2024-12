Un apreciat preot îl critică pe Călin Georgescu: „Unii creștini îl promovează electoral, fără să verifice cu mai multă atenție cât de fantasmagorică e lumea lui imaginară”

Sorin Bute, un cunoscut preot și profesor universitar din județul Dâmbovița, scoate în evidență într-o postare pe Facebook comportamentul sectar al lui Călin Georgescu, în condițiile în care acesta e, în mod paradoxal, promovat susținut în mediile ortodoxe.

Preotul Sorin Bute critică susținut în postarea sa publică discursul ezoteric al lui Călin Georgescu.

„Până nu demult toate mediile creștine tunau împotriva masoneriei şi a New Age-ului - noul păgânism. Acum, puși în fața unui exemplu concret (în fapt, a unui cuplu, pentru că o nenorocire nu vine niciodată singură), în fața unor personaje cu un evident discurs ezoteric, new age-ist, de guru sectar, se găsesc câțiva creștini care-i diminuează gravitatea afirmațiilor (le mângâie îngăduitor: năzbâtii) și îl urmează ca pe un guru, unii promovându-l chiar electoral, fără să verifice cu mai multă atenție cât de fantasmagorică e lumea lui imaginară. Când tensiunea momentului se va fi risipit, iar creștinii și teologii vor începe să gândească la rece, familia aceasta va rămâne doar un exemplu în manualul de apologetică: „dragi studenți, ca să înțelegeți mai bine ce este acest curent pseudo-spiritual, new age, și să vedeți că adepții lui nu rămân doar în lumea lor imaginară, ci uneori invadează spațiul realității, vă voi povesti despre acest cuplu”, a scris preotul Sorin Bute pe pagina sa de Facebook.

Preotul Sorin Bute a devenit cunoscut la nivel național și pentru pasiunea sa de a prelucra fierul.

Acesta a descoperit dragostea pentru acest meșteșug special când era student la Roma. Aflat în Italia, a îndrăgit arta lucrului cu metalul de la maeștrii italieni, iar în anii ce au urmat a căutat să se perfecționeze în tehnici tradiționale de prelucrare pe care să le transpună în artă și arhitectură bisericească, dar și profană.

Părintele Sorin Bute a absolvit Secția Metal a Universității de Artă din București și a studiat Teologia la Universitatea Laterană din Roma. În prezent, părintele Sorin Bute este lector la Facultatea de Teologie a Universității „Valahia” din Târgoviște.