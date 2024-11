Breaking Marcel Ciolacu și-a dat demisia de la șefia PSD dupǎ ce nu a intrat în turul 2: Am sunat-o pe doamna Lasconi sǎ o felicit

Marcel Ciolacu a anunțat cǎ și-a înaintat demisia de la conducerea PSD, menționând cǎ nu va candida pentru nicio funcție la viitoarele alegeri interne. Șeful PSD susține cǎ formațiunea nu va contesta rezultatul alegerilor.

"Aş dori sǎ îi felicit pe cei care s-au calificat, conform votului românilor, în turul 2. I-am scris și doamnei Lasconi, am sunat-o, i-am și scris, am felicitat-o, cum e normal. PSD nu va face nicio contestație, chiar dacǎ e foarte micǎ diferența. Aseară i-am înaintat secretarului general demisia, azi am convocat un consiliu politic național. O sǎ rămân alături de colegii mei pânǎ duminicǎ, la alegeri. Demisia e un act unilateral. La viitoarele alegeri din PSD nu voi candida pentru nicio funcție. Rămân premier pânǎ se terminǎ alegerile și se terminǎ mandatul", a declarat Marcel Ciolacu.