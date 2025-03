De ce ar putea fi invalidate candidaturile Anamariei Gavrilă și a lui George Simion. Explicația unui magistrat

George Simion a anunțat că își va depune dosarul de candidat la alegerile prezidențiale vineri, pe 14 martie, în timp ce Anamaria Gavrilă, lidera POT, sâmbătă. Fostul judecător Cristi Dănileț consideră însă că sunt șanse mari ca cele două candidaturi să fie invalidate.

George Simion a anunțat în seara zilei de miercuri 12 martie că echipele AUR și POT vor strânge semnături, în zilele următoare, atât pentru candidatura sa, cât și a liderei Partidului Oamenilor Tineri- Anamaria Gavrilă.

„Dacă ne mișcăm și lumea se mișcă în ritmul ăsta, pentru că este o emulație, sunt cozi la această oră în sediile noastre de partid din țară, ar urma ca eu să-mi depun dosarul vineri la ora 15:00, iar Anamaria sâmbătă la ora 15:00. Ne-a luat pe neaștepate ce ne-a pregătit sistemul ca să-l blocheze pe Călin Georgescu, ne așteptam poate la CCR. Eu renunțasem la orice idee de candidatură, însă duminică seară, după decizia BEC, m-a sunat domnul Georgescu și mi-a zis să dăm drumul la semnături. Am întrebat pentru cine? Pentru dumnevoastră, mi-a răspuns. Mi-a spus că nu e vorba de persoană, ci de principiu! Am spus clar că îmi scosesem din cap orice idee de a candida, însă discuțiile cu Călin Georgescu și rugămintea colegilor mei m-au făcut să reconsider”, a declarat miercuri seara George Simion la Realitatea Plus, citat de Digi24.ro.

„Simion și Gavrilă să conducă partidele lor, dar nu o țară”

Fostul judecător Cristi Dănileț spune, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că sunt șanse mari ca cele două dosare de candidatură la alegerile prezidențiale să fie invalidate, explicând și de ce.

„Simion și Gavrilă candidează? Hmmm, sunt șanse mari să fie invalidați. Amândoi. Logica e simplă și fac o paralelă. Dacă un infractor este ajutat de cineva să comită infracțiunea, acel cineva se numește complice. Potrivit legii, atât autorul, cât și complicele riscă aceeași sancțiune. Georgescu a încălcat Constituția - aspect constatat definitiv de CCR. Printre cei care l-au sprijinit, aprobat, însoțit, susținut sunt și liderii AUR și POT. Prin urmare, cei doi sunt complici la încălcarea Constituției. Să ne înțelegem: fiecare e liber să susțină pe cine dorește. Însă - spune CCR în deciziile privind pe Șoșoacă și Georgescu - cel care își asumă candidatura la Președinția României trebuie să nu fi încalcat Constituția niciodată în viața lui. Prin urmare, atât Simion, cât și Gavrilă ar trebui să își vadă de treabă: să conducă partidele lor, dar nu o țară”, a scris Cristi Dănileț.

În plus, fostul judecător subliniază că George Simion are interdicție de intrare în două țări vecine, Ucraina și Moldova, pentru acțiuni contra celor două țări.

„Iar declarația cu privire la jupuirea celor de la BEC e suficientă să fie trimis la țară, să are pământul strămoșesc împreună cu Georgescu. Desigur, rămâne neelucidată escrocheria cu strângerea datelor personale și încheierea contracteloe pentru casele cu 35.000 euro, dar ne-am obișnuit cu primisiuni și șmecherii”, adaugă Cristi Dănileț.

Rectorul SNSPA: „Noii posibili candidați nu pot colecta, în trei zile, respectând legea, cele 200.000 de semnături necesare”

La rândul lui, Remus Pricopie, rectorul SNSPA, spunea ieri că George Simion și Anamaria Gavrilă nu pot colecta, în trei zile, respectând legea, cele 200.000 de semnături necesare. Un semnal de alarmă asemănător a fost dat și de Hari Bucur Marcu, expert internațional în probleme de politici de apărare națională, care a atras atenția cu privire la resursele necesare unui asemenea efort.

„Noii posibili candidați, susținuți de partide sau independenți, nu pot colecta, în trei zile, respectând legea, cele 200.000 de semnături necesare pentru înscrierea în cursa prezidențială”, solicitând instituțiilor statului „să aplice, în litera și spiritul Constituției, legislația în vigoare și să verifice cu maximă rigurozitate autenticitatea semnăturilor depuse”. „În contextul recentelor evoluții privind înscrierea candidaților pentru alegerile prezidențiale din acest an, doresc să atrag atenția asupra unor aspecte esențiale legate de cadrul legislativ care reglementează procesul electoral. Având în vedere că termenul limită pentru depunerea candidaturilor expiră pe 15 martie 2025, la ora 00:00, este evident că este absolut nerealist ca noi posibili candidați, susținuți de partide sau independenți, să reușească să obțină, în mod legal, 200.000 de semnături”, a precizat Remus Pricopie, rectorul SNSPA.

Conform Biroului Electoral Central (BEC), termenul limită pentru înregistrarea candidaturilor la alegerile prezidențiale din 2025 este 15 martie, ora 24:00. Campania electorală începe cu 30 de zile înaintea datei alegerilor, respectiv la 4 aprilie 2025. Candidații înscriși la prezidențiale trebuie să depună, pe lângă dosarele cu documente, și listele cu susținători.