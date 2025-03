Ce spune un fost student despre profesorul Călin Georgescu: „Te hipnotiza fără să spună prea multe”

Un fost student al lui Călin Georgescu de la Centrul Universitar Pitești a vorbit sub protecția anonimatului pentru „Adevărul” despre cum era acesta ca profesor, cum vorbea și cum se purta cu studenții.

Respectivul student l-a avut profesor pe Călin Georgescu în anul universitar 2023-2024.

Din 2021, Călin Georgescu predă la Centrul Universitar Pitești dezvoltare durabilă, protecția mediului și gestionarea integrată a deșeurilor.

„Era convins că are un fel de misiune de conducător. Lăsa asta să se vadă în modul în care vorbea și gesticula, avea la cursuri o privire ce cumva te hipnotiza. Calm, sigur. Nu a făcut vreodată referire la cursuri la politică. Însă prin ceea ce spunea, printre rânduri, lăsa să se înțeleagă că România merită un destin mult mai bun, că România are bogății uriașe și că românii trebuie să aibă altă soartă în viitor. E ciudat, Călin Georgescu te hipnotiza fără să spună prea multe. Avea un ton al vocii hotărât, era sigur pe el, vorbea cumva ca un fel de lider, deși era profesor și nu avea vreo funcție de conducere. Știa să aibă o relație bună cu studenții, îi încuraja, nu l-am văzut vreodată având reacții necontrolate. Mai stătea de vorbă cu studenții după cursuri, avea un fel aparte de a ne da încredere în noi. Pe parcursul anului universitar, a lipsit de la mai multe cursuri fără să ne anunțe înainte, îmi aduc aminte că i-a ținut locul un alt profesor”, a declarat pentru „Adevărul” fostul student al lui Călin Georgescu.

În 2021, Călin Georgescu a susținut un concurs de angajare, fiind și singurul candidat pe post. Călin Georgescu a fost recomandat de profesorul Mihai Bărbuceanu pentru a veni la Universitatea din Pitești.

„M-am simțit păcălit după ce am aflat cine e”

„Când a venit la primul curs nu știam cine e, ce trecut are. Ne-a plăcut la început, știa să atragă audiența, vorbea foarte convingător și pe înțelesul tuturor despre cât de importantă este dezvoltarea durabilă a României, dar și că e esențial ca România să facă schimbări multe. Pe atunci habar n-aveam ce planuri are, suna bine ce zicea. După vreo câteva săptămâni de la primul curs, m-am apucat să caut pe net mai multe informații despre Călin Georgescu, devenisem curios. Așa am aflat printre altele despre colaborarea sa cu AUR, despre faptul că fusese inclusiv propus ca prim-ministru în trecut. Am citit și unele declarații ale sale și după ce am pus totul cap la coadă am început să îmi pun semne de întrebare. Prima oară luasem totul de bun, chiar mă prinsese cu discursurile lui. Nu mă documentasem. Iar apoi, în toamna trecută, după ce l-am văzut în campanie electorală, am căutat tot mai multe date despre el, am aflat că e susținut de ruși și am avut o reacție de repulsie. M-am simțit cumva păcălit. Eu cred că mulți români au fost păcăliți și manipulați să îl voteze în primul tur pentru că pur și simplu nu s-au documentat, au înghițit pe nemestecate toate discursurile lui aburitoare. Dacă ar fi stat măcar o juma de oră pe net să citească mai multe despre el, sunt sigur că mulți nu l-ar mai fi votat. Sunt multe detalii ciudate legate de Călin Georgescu, inclusiv că a ajuns să predea la Pitești, deși nu are vreo legătură cu orașul”, mai spune fostul student.