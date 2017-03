De la un consumator citire: dragostea în vremea social media

Ce mai este virtual într-o realitate care stă la baza atâtor gesturi cotidiene: galaxii de tranzacţii financiare, universuri de trafic de informaţie şi un număr aproape infinit de mesaje? Am fost agăţat de toate aceste gânduri într-o zi în care m-am împiedicat mai serios de expresia ”realitate virtuală”. Adică tocmai pe cea pe care tindem să o mai folosim atunci când ne referim la ceea ce face ca lumea noastră să se învârtă. Realitate virtuală!

În 2015 ne-am numărat printre cei 7,3 miliarde de oameni ai acestei planete. Dintre noi toţi, 3,17 miliarde foloseam internetul. Iar 2,3 miliarde eram utilizatori activi de social media. Doar în 2016, cifra a crescut cu 176 milioane de utlizatori. În fiecare zi se nasc 1 milion de utilizatori activi de reţele sociale. 12 în fiecare secundă. Iar Facebook şi WhatsApp gestionează peste 60 de milioane de mesaje în fiecare zi. Acestea sunt doar scoruri de parcurs. Pentru că realitatea în care trăim evoluează cu o viteză greu de reprezentat. Acum 20 de ani ar fi fost de neimaginat. Este viteza gândului care devine realitate, de îndată ce te laşi în voia lui, imediat ce îţi permiţi să îl explorezi. Ca atare, toate acestea se convertesc în puterea de a transforma imaginaţia în realitate. Este vorba despre a fi alături de cei dragi în cele mai creative feluri, cu cele mai vii idei.

Totul se joacă aici, în puterea de a-ţi transmite mesajele, de a face să treacă de la tine spre celălalt ceea ce se dă prin cuvintele tale. Iar totul depinde mai ales de cum poţi capta atenţia celorlalţi. De a fi acolo unde ceilalţi sunt dispoinibili să te asculte. Aşa se explică prezenţa explozivă pe internet şi, mai ales, pe social media, a adolescenţilor şi a celor din generaţia millenials. Pentru ei lumea are forma conexiunilor, a relaţiilor şi a legăturilor cu ceilalţi.

59% dintre adolescenţii din Statele Unite şi din Europa se simt mult mai conectaţi la ceea ce se întâmplă semnificativ în vieţile celorlalţi. 47% dintre aceştia cred că social media le oferă oprtunitatea de a le arăta celorlalţi faptul că le pasă de ceea ce li se întâmplă. 44% spun că reţelele sociale îi ajută să se simtă din punct de vedere emoţional mai aproape de cei la care ţin. 85% dintre tinerii care au o relaţie cu altcineva se aşteaptă să afle, cel puţin o dată pe zi, prin intermediul reţelelor de socializare, ceva relevant de la partenerul său. Dacă nu era clar, pentru unul din doi tineri prezenţa pe social media reprezintă o modalitate esenţială de a fi aproape de ceilalţi. De a împărtăşi emoţii, de a le recepta pe cele care vin de la ceilalţi. Dacă vi se mai pare că este vorba despre o lume virtuală, mai gândiţi-vă o dată. Am putea spune că pentru noi înşine emoţiile sunt virtuale, că nu au realitate? Nu am simţit pe propria noastră piele puterea lor. Nu le-am simţit subcutanat puterea de impact? Fluturii din stomac, tristeţea din piept, energia din tot corpul. Iubirea e #GigaLove, emoţiile sunt #übertari. Nu am fost treziţi de veştile care ne-au schimbat viaţa? Nu au fost toate acestea reale? Este altceva mai relevant în ceea ce le priveşte decât uşurinţa, viteza, lejeritatea cu care ajung toate acestea la noi?