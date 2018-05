CEO-ul Tinder glumeşte pe seama lui Zuckerberg şi a ideii sale de Facebook dating: „Sper să îmbunătăţească relaţiile cu Rusia!“

Foto via Guliver / Getty Images

Compania din spatele Tinder, Match Group, este una obişnuită de mult cu dedesubturile industriei de platforme online de dating, aceasta având în proprietate mai multe astfel de aplicaţii, printre care şi Ok Cupid sau Plenty of Fish. CEO-ul Match, Mandy Ginsberg, a glumit pe seama lui Mark Zuckerberg şi a declarat pentru Business Insider că speră ca noua funcţie la care s-a gândit Zuckerberg să ajute la relaţia dintre Statele Unite şi Rusia, făcând aluzie la scandalurile care s-au ţinut scai de reţeaua socială în ultimul an.

După ce a lăsat gluma la o parte, CEO-ul a mai spus că intrarea Facebook pe această nişă va fi ”un duş cu apă rece” pentru industrie şi că este bine că din ce în ce mai multe companii încep să observe potenţialul acestei branşe. De asemenea, Ginsberg s-a declarat surprinsă de sincronizarea acestui anunţ care a venit la scurtă vreme după scandalul Cambridge Analytica.

”În acest domeniu, datele cu care lucrăm, datele personale ale oamenilor care folosesc serviciile noastre sunt foarte sensibile”, a completat Mandy Ginsberg. În cadrul conferinţei F8, Zuckerberg a dat câteva detalii despre noua funcţie de dating care va fi inclusă în Facebook. Utilizatorii care vor accesa serviciul nu vor putea vedea profilurile ”romantice” ale persoanelor care se află deja în lista lor de prieteni, acesta fiind destinat exclusiv cunoaşterii oamenilor noi, care împărtăşesc aceleaşi interese şi hobby-uri.

