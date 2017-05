Tesla vrea să pună pe străzi şi camioane electrice şi (aproape) autonome

„Îl vei putea conduce la fel ca pe o maşină sport“, a spus Elon Musk despre viitorul tip de vehicul pe care Tesla Motors îl va lansa pe piaţă fără să menţioneze dacă-i bine sau nu că va fi ca o maşină sport. Anunţul oficial va fi în septembrie 2017, urmând ca în următoarele 18 – 24 de luni să fie oferite noi detalii.

Musk susţine că test drive-ul a fost unul destul de bizar. S-a simţit ciudat, deoarece reuşea să conducă autovehiculul cu manevre demne de o maşină de dimensiuni mici, de unde şi caracterizarea lui de mai sus.

Pe lângă acest teaser, directorul Tesla Motors a spus că are de gând să deschidă patru noi Gigafabrici în viitorul apropiat, iar acestea vor fi dezvăluite spre finalul acestui an. Dincolo de acestea, Tesla are un oarecare succes cu sistemele de condus autonom şi crede că un pasager va putea merge între California şi New York, într-o astfel de maşină, chiar din 2017.