Cum îţi dai seama că eşti extrem de stresat

Când te confrunţi cu o situaţie stresantă e posibil să apară o senzaţie de durere în piept manifestată sub forma unei apăsări.

Deşi nu i se acordă atenţia cuvenită stresului şi efectelor sale nocive mai ales asupra fizicului, există anumite simptome de care ar trebui să ţii cont şi la semnalarea lor să iei măsuri de precauţie.



Cu cât eşti mai agitat şi nu ai un program alimentar sănătos, sari peste orele de odihnă nefăcând nici mişcare cu atât mai mare este riscul să te confrunţi cu simptomele de mai jos!

Durerile în piept



Corpul uman este plin de neurotransmiţători care atunci când te confrunţi cu o situaţie stresantă sau primeşti o veste proastă, transmit semnale către sistemul nervos şi astfel apare senzaţia de durere în piept manifestată sub forma unei apăsări.



În plus dacă te simţi slăbit sau anemic, acesta este semnalul cel mai bun că hormonul cunoscut sub numele de cortizol care este eliberat în sânge de către creier se face treptat cu pauze ca în momentele când faci un efort intens şi astfel te vei simţi mai epuizat decât de obicei.

Crampe abdominale dese



Des întâlnite în perioada ciclului menstrual, înafara acestei perioade neplăcutele crampe pot fi un simptom clar că ai de a face cu o situaţie stresantă ce ţi-a dat metabolismul peste cap.



