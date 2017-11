Ziua Mondială a Diabetului: Una din şapte femei însărcinate are diabet gestaţional. Care sunt factorii de risc

Cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, Societatea Română de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice (SRDNBM) iniţiază o serie de activitati de informare a publicului în ceea ce priveşte prevenţia şi tratamentul diabetului gestaţional, precum şi sarcina la pacienta cu diabet, relansând campania de strangere de fonduri „Act Today to Change Tomorrow“.

„Societatea Română de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice a lansat în urmă cu un an campania Act Today to Change Tomorrow, prin care încercăm să colectăm fonduri pentru a asigura copiilor cu diabet zaharat senzori de monitorizare a glicemiei. Părerea mea, şi a tuturor celor cu care am discutat, medici şi pacienţi, este că teama de variaţiile extreme ale glicemiei, şi în special de hipoglicemie, reprezintă o ameninţare deasupra acestor copii şi familii, cel puţin la fel de gravă ca şi boala în sine. Aceşti senzori de glicemie, care anunţă tendinţe de scădere a glicemiei sau risc de hipoglicemie, ajută foarte mult în acest fel“, a declarat prof. dr. Cristian Serafinceanu, preşedintele SRDNBM.

În România sunt 3.000 de copii care suferă de diabet tip 1 şi sunt nevoiţi să ducă un mod de viaţă care le afectează copilăria. Copiii trebuie să se înţepe de minim 10 ori pe zi şi să facă minim patru injecţii. Prin această campanie, SRDNBM doreşte să achiziţioneze sisteme de monitorizare continuă a glicemiei fără înţepături pentru cât mai mulţi copii. Echilibrul unui copil cu diabet tip 1 poate fi redat donând orice sumă prin intermediul site-ului www.changetomorrow.ro sau donând 2 EURO prin SMS la 8837.

Diabetul reprezintă una dintre cele mai importante cauze de deces în rândul femeilor. Statisticile arată că una din şapte femei gravid are diabet gestaţional – adică o creşetere a nivelului de glucoză în sânge şi care creşte riscul unor probleme de sănătate, atât pentru mamă cât şi pentru copil.

Acest tip de diabet apare, în general, în a doua jumătate a sarcinii, însă poate fi diagnosticat uşor, prin testul de toleranţă la glucoză (TTG). Acest test se poate efectua la medic, între săptămânile 24-28 ale sarcinii.

Femeile însărcinate au nevoie de acces la screening, îngrijire şi educaţie pentru a obţine rezultate pozitive, pentru mamă şi copil. Cele mai importante acţiuni sunt screeningul, monitorizarea glicemică şi auto-monitorizarea.

La rândul ei, Roche Diabetes Care a lansat o campanie pentru creşterea gradului de informare a femeilor asupra diabetului care apare în timpul sarcinii al cărei scop este acela de a informa femeile care-şi doresc să aibă un copil cu privire la riscul apariţiei acestui tip de diabet. Astfel, pe site-ul www.viatacudiabet.ro, femeile pot citi informaţii generale despre diabetul gestaţional, simptome şi cauze, factori de risc, diagnostic şi tratament. De asemenea, pentru că stilul de viaţă şi regimul alimentar joacă un rol esenţial în gestionarea acestui tip de diabet, femeile pot găsi pe acest site şi exemple de exerciţii fizice şi de alimentaţie sănătoasă, care împreună pot avea un efect benefic asupra sănătăţii mamei şi a copilului.

Factorii de risc ce contribuie la apariţia diabetului gestaţional

Supraponderarea înainte de sarcină (când greutatea corporală este cu 20% mai mare decat greutatea corporală ideală)

Creşterea excesivă în greutate în primele 6 luni de sarcină

Antecedente familiale de diabet (fraţi, surori, părinţi)

Glicemia crescută înainte de sarcină, în perioada de repaos alimentar, sau toleranţă la glucoză redusă

Naşterea unui copil mare la o sarcină anterioara (>4kg)

Probleme de obstetrică la sarcinile precedente (întreruperi de sarcină, malformaţii, deces fetal intrauterin)

Diabet gestaţional la sarcina anterioară

Vârstă mai mare de 35 de ani

Zahăr în urină sau o cantitate crescută a lichidului amniotic

La nivel global, 199 milioane de femei trăiesc cu diabet, număr ce se estimează că va creşte până la 313 milioane în 2040.