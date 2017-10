Uleiuri esenţiale care combat simptomele alergiilor

Ulei esenţial de mentă

Uleiul esenţial de mentă are proprietăţi antihistaminice şi expectorante, care ajută la menţinerea sub control a congestiei şi a iritaţiei cauzate de alergii. În plus, proprietăţile antioxidante curăţă căile respiratorii şi ţin sub control inflamaţia.

Cum îl foloseşti:

Pune o lingură de ulei de mentă apă apă fierbinte şi inhalează vaporii 5 minute. Opţional, poţi aplica ulei esenţial de mentă pe piept sau spate, masând zonele respective.

Ulei esenţial de muşeţel

Acest ulei are, de asemenea, proprietăţi antiinflamatoare şi relaxante. Ele combat simptomele reacţiilor la alergie. Aplicarea uleiului esenţial de muşeţel ameliorează iritaţia pielii şi mâncărimea, ochii roşii şi congestionarea.

Cum îl foloseşti:

Pune-ţi pe degete puţin ulei de muşeţel şi apoi masează cu el zona iritată a pielii, nasul, spatele şi gâtul. În plus, o altă alternativă ar fi adăugarea unei linguri de ulei esenţial de muşeţel într-o cană cu apă şi să o bei pe parcursul zilei.

Descoperă uleiurile esenţiale care combat simptomele alergiilor pe clickpentrufemei.ro

4 aliaţi în lupta cu alergiile de sezon

Soluţii rapide pentru a scăpa de alergiile sezoniere