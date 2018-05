Pentru adolescenţi, felul în care arată este foarte important. Acest subiect sensibil devine cu atât mai greu de abordat, mai ales dacă are legătură şi cu o formă de acnee. Cu toţii ne dorim să ne menţinem tineri şi frumoşi, iar pielea noastră, până la urmă, face parte din acea primă impresie pe care o lăsăm celor din jur.

De ce zincul pentru tratarea problemelor pielii?

Chiar dacă în corpul nostru există doar 2-3 grame de zinc, acest mineral este esenţial pentru funcţionarea sa optimă. Zincul este prezent în proporţii diferite în organism: cea mai mare parte, 60%, se află în muşchii sceletici, 30% în oase, 5% în ficat şi 5% în piele2. Celulele umane, inclusiv cele ale pielii, au nevoie de zinc pentru a se dezvolta şi a se diferenţia.

Studiile de specialitate asupra acţiunii benefice a zincului în tratarea problemelor de piele a fost dovedit încă din anii ’70. Cercetătorii au observat că pacienţii care aveau acnee sufereau şi de o deficienţă de zinc. Există o legătură directă între nivelul de zinc din organism şi diferite afecţiuni ale pielii2.

Zincul şi managementul modern al acneei

Studiile merg mai departe şi arată că zincul, prezent într-un unguent, când este administrat în asociere cu un antibiotic, are o eficienţă terapeutică egală sau mai mare cu cea a antibioticelor administrate oral fără aportul zincului în tratarea leziunilor provocate de acnee1.

De asemenea, sulfatul de zinc administrat pe cale orală se prezintă ca o altă soluţie în tratarea modernă a acneei. Dacă până nu demult se foloseau medicamentaţii bazate strict pe antibiotice pentru acnee, astăzi se cunoaşte efectul benefic al sulfatului de zinc în tratarea acneei de o severitate ridicată.

Mecanismele prin care zincul contribuie la tratarea modernă a acneei sunt diverse. Acestea se referă la rolul acestui mineral de a inhiba flora microbiană asociată cu acneea, de a ajuta absorbţia mai rapidă a antibioticului1 şi de a reduce secreţia seboreică.

Menţiunile de sănătate ale Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor aprobă rolul zincului în menţinerea sănătăţii pielii.

Cum te poate ajuta Zinkit® 10 să combaţi acneea

Zinkit® 10 este un supliment alimentar cu sulfat de zinc, produs de compania germană Worwag Pharma, şi este înregistrat la Ministerul Sănătăţii din România.

Acest supliment alimentar se prezintă sub formă de comprimate efervescente, cu gust plăcut şi uşor dispersabile în apă. În tratarea acneei vulgare (acne vulgaris), produsul se recomandă a se administra de 2-3 pe zi timp de 1-3 luni.

Apelează şi tu la Zinkit® 10, o sursă de zinc de încredere, pentru a-ţi menţine sănătatea pielii.

ZINKIT® 10 nu înlocuieşte o dietă echilibrată şi variată şi un stil de viaţă sănătos.

Află mai multe detalii accesând următorul link: http://www.zinkit.ro/dermatologie/

