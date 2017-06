Pepenele galben îţi menţine sănătatea şi silueta

Dacă vrei să scapi de kilogramele nedorite, acest fruct aromat este un bun aliat, atâta timp cât nu faci abuz de el. Doar 2 felii de pepene îţi sunt suficiente pentru a scăpa de pofta de dulce, pentru a te răcori şi hidrata.

Complexul vitaminic B, fibrele şi betacarotenul pe care le conţine îţi vor fi de folos pentru a-ţi păstra sănătatea pielii şi a părului.

Pentru viitoarele mămici, pepenele galben este o bună sursă de acid folic, benefic pentru a preveni defectele congenitale ale bebeluşului.

Există două tipuri de pepene galben

Ambele tipuri de pepene sunt delicoase şi sănătoase. Pepenele galben cu miezul galben-portocaliu de tip Cantaloupe conţine mai puţină apă comparativ cu cel roşu şi puţin mai mult zahăr decât pepenele galben cu miezul galben-verde de tip Honeydew.

Pepenele de tip Cantaloupe

Este cel mai indicat atunci când eşti la dietă, un singur fruct are doar 275 de calorii şi dacă alegi să îl consumi la micul dejun îţi va menţine senzaţia de saţietate până la prânz. Are o cantitate mai mică de zahăr decât cel de tip Honeydew şi aduce organismului un aport de peste 100% din necesarul de vitamina A şi C. Bogat în acizi graşi de tip Omega-3 care nu se găsesc în alte fructe.

Găseşti pe clicksanatate.ro mai multe motive să mănânci pepene galben!

Cum se face corect igiena urechii

Ce să porţi vara asta ca să nu transpiri în exces