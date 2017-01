Cum să alegi bananele cele mai bune

Pentru unele persoane, bananele verzi sunt mult mai bune decât bananele foarte coapte. Deşi părerile sunt împărţite, cele mai sănătoase banane sunt cele care conţin cât mai puţine toxine. Verzi sau foarte coapte, bananele conţin o multitudine de substanţe nutriţionale, vitamine, minerale şi fibre.

De ce să optezi pentru cele verzi?

În stare crudă, bananele se prepară termic sau sub formă de făină, sunt alternative alimentare pentru persoanele alergice la gluten. Amidonul din bananele crude ajută la reglarea nivelului de glicemie, la menţinerea greutăţii corpului şi reducerea nivelului colesterolului din sânge. De asemenea, amidonul are rolul de a menţine sănătatea colonului, astfel îmbunătăţind starea digestivă. În plus, consumul regulat de banane verzi îmbunătăţeşte secreţia de insulină.

Atât bananele coapte, cât şi cele verzi sunt surse bogate în potasiu, minerală ce contribuie la menţinerea presiunii arteriale normale şi a sănătăţii rinichilor şi inimii. Bananele verzi conţin şi vitamina B6, care menţine masa musculară şi corporală, deci contribuie la menţinerea unei greutăţi corporale echilibrate.

Un alt plus al bananelor verzi este conţinutul bogat de vitamina C, un puternic antioxidant care combate infecţiile din organism şi îl protejează în acelaşi timp. Un plus al bananelor verzi este faptul că sunt foarte bogate în fibre alimentare, acestea având rolul de reglare a proceselor digestive, inducerea stării de saţietate şi reducerea riscului de diabet sau boli cardiovasculare. Mai mult, ajută la îndepărtarea balonării şi crampelor abdominale.

Bananele mai au şi alte beneficii precum: ajută la remedierea problemelor legate de insomnie şi stress, luptă împotriva hipertensiunii arteriale, favorizează tratamentul ulcerului gastric, au capacitate de a împiedica formarea bacteriilor care pot cauza apariţia ulcerului. Banana stimulează producţia de hemoglobine în sânge, fiind excelente pentru persoanele care suferă de anemie, dar şi în perioada de sarcină, fiind totodată bogată în acid folic.

