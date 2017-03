Viitorul - Dinamo 0-0: play-off-ul păcii! Echipa lui Hagi a pierdut locul 1. Decizie-surpriză la Dinamo

Această slăbiciune a Viitorului s-a văzut şi în prima etapă din play-off, una în care, în afară de Steaua, nicio altă echipă n-a reuşit să câştige vreun meci.

Remiza albă înregistrată luni seara a însemnat că Viitorul a cedat poziţia de lider, trupa lui Reghecampf fiind, în acest moment, favorită la câştigarea campionatului. Iată cum arată clasamentul:

1. Steaua 27p

2. Viitorul 27p

3. Astra 23p

4. CS U Craiova 23p

5. Dinamo 22p

6. CFR Cluj 22p

Dinamo vrea să-l păstreze pe Contra

Chiar dacă roş-albii n-au învins la Ovidiu, faptul că, de la instalarea lui Cosmin Contra jocul echipei s-a îmbunătăţit vizibil i-a încântat pe şefii bucureştenilor. Astfel, managerul Adrian Mutu a dezvăluit la Digi Sport că Dinamo speră să-l păstreze pe „Guriţă“ şi din sezonul viitor.

Adrian Mutu (manager Dinamo): Vom demara negocierile cu Contra după următorul meci, când va fi pauza echipei naţionale. Domnul Negoiţă m-a pus pe mine să vorbesc cu Cosmin şi o voi face. Cu Viitorul, am jucat mult mai bine în repriza a doua. Am avut ocazii, puteam să şi câştigăm. Important e că suntem acolo, vom lua totul meci cu meci. Ne-am fi dorit foarte mult să câştigăm, însă n-avem ce să facem. O să vedeţi că o să fie multe surprize. Sper ca noi să ieşim cât mai sus în clasament. Cei de la Viitorul au avut nişte atacuri mai dure, dar nu trebuie să criticăm arbitrajul. Toate echipele sunt mai agresive în play-off. Sper să câştigăm în următorul meci.

Cosmin Contra (antrenor Dinamo): După joc, au fost două reprize diametral opuse. Viitorul s-a adaptat mai bine în prima repriză, noi n-am putut să ne adaptăm. Au câştigat mai multe dueluri. La pauză, am vorbit cu băieţii şi am jucat altceva în repriza a doua. Mi-aş fi dorit să câştigăm, aveam nevoie mai mult de victorie. Nu e uşor să scoţi un punct pe un asemenea teren. E o echipă cu un mare antrenor. Dacă pierdeam, diferenţa de 8 puncte era mai greu de remontat. Cinci puncte se pot recupera în nouă etape. Am vorbit cu Hagi înainte de meci. Ce a realizat el la Ovidiu trebuie să fie un exemplu pentru toată lumea din Liga I. Ar trebui ca toate terenurile să se prezinte aşa. A plouat toată ziua şi nu s-a văzut. M-a mulţumit evoluţia lui Popescu. A făcut ce i-am cerut înainte de meci. A avut ocazii şi puteam să câştigăm jocul cu un gol al lui. Rivaldinho şi Bawab au intrat şi ei bine. Ăsta e spiritul pe care îl doresc la echipă. Condiţiile meteorologice nu-l ajutau pe Patrick Petre.

Gheorghe Hagi (antrenor Viitorul): Echipa arată bine, păcat de vreme. Cred că din cauza vremii n-am văzut fotbalul pe care ni l-am fi dorit. A fost un factor important. Am avut multe ocazii, dar din păcate n-am reuşit să marcăm, cred că am avut mai multe şanse ca ei, puteam să câştigăm, din păcate, nu s-a putut. Jucătorii şi-au dorit. Eu zic că am gestionat meciul bine. Mai sunt 9 meciuri, vom vedea ce va fi. Nu putem să vorbim acum. Noi suntem competitivi. Eu zic că echipa a arătat mai bine decât anul trecut. Nu ştiu ce şanse avem la titlu, dar ne vom lupta pentru ele. Avem multe alternative, lucrăm la ele, am încercat, dar atât s-a putut în seara asta.

VEZI REZUMATUL MECIULUI