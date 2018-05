VIDEO Ultimul punct al meciului dintre Halep şi Şarapova şi reacţia de descătuşare a româncei

Simona s-a impus în trei seturi, scor 4-6, 6-1, 6-4, la capătul unei partide de două ore şi 23 de minute.

Calificarea în finală este recompensată cu un premiu de 253.425 de euro şi cu 585 de puncte WTA. Învingătoarea va primi 507.100 de euro şi 900 de puncte WTA.

În ultimul, Halep o va întâlni pe Elina Svitolina, într-o reeditare a finalei de anul trecut. În 2017, Svitolina s-a impus în trei seturi, după o partidă pe parcursul căreia Simona a acuzat o accidentare la gleznă. La meciuri directe, Svitolina, locul 4 WTA, conduce cu 3-2.

Partida dintre Halep şi Svitolina are loc duminică, de la ora 14.00.

VIDEO La finalul partidei cu Şarapova, Simona s-a descătuşat

Déjà vu!@Simona_Halep sets up a rematch of last year's @InteBNLdItalia final vs. Svitolina with a 4-6, 6-1, 6-4 win over Sharapova! pic.twitter.com/4EQCbVAeBu