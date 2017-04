VIDEO Emoţionant până la lacrimi. Ce au cântat fanii lui Dortmund şi cei ai lui Monaco la meciul de aseară

Atmosfera pe stadionul din Dortmund a fost ca de ovbicei fabuloasă, dar de data aceasta a vut ceva în plus.

Fanii celor două echipe au cântat la unison "You will never walk alone", celebrul imn al formaţiei Liverpool, ca semn de solidaritate în faţa atentatelor care tind să afecteze şi lumea fotbalului.

Imaginile cu suporterii celor două echipe, înfrăţiţi de acum pe viaţă, au făcut înconjurul lumii, stârnind reacţii dintre cele mai emoţionante.

Borussia Dortmund - AS Monaco s-a terminat 2-3