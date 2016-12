VIDEO Ana Ivanovici renunţă la tenis la 29 de ani. "S-a retras cel mai frumos zâmbet din circuit"

Fostă campioană la Roland Garros şi număr unu mondial, Ana Ivanovici ajunsese pe locul 63 WTA şi pierduse ultimele cinci partide din circuit.

Ana Ivanovici şi-a ţinut fanii în priză de miercuri dimineaţă, rugându-i să intre pe Facebook pe seară, pentru că are de făcut un anunţ important. E însărcinată sau se retrage, s-a speculat, iar varianta a doua a fost cea care a rămas în picioare. “Cel mai frumos zâmbet din circuit” a anunţat într-un mesaj înregistrat că sa decis să spună stop carierei în tenis, la doar 29 de ani. Motivul? Accidentările obositoare care nu o pot ajuta să mai performeze la cel mai înalt nivel, aşa cum a făcut-o în perioada 2007-2008 când a jucat trei finale de Grand Slam (două la Paris şi una la Melbourne), câştigând o dată Roland Garrosul şi cochetând cu locul 1 WTA preţ de 12 săptămâni. A fost prima din trioul de tenismeni sârbi ai anilor 2000, Ivanovici – Jankovici – Djokovici, care a ajuns pe culmi, însă supremaţia ei a fost efemeră, succesul de la Paris din 2008 fiind urmat de eşecuri premature la Wimbledon şi la US Open.

Cu totul, a adunat 15 trofee WTA, a jucat o finală de Fed Cup alături de Jelena Jankovici, însă ultimul an a fost greu de tot. A câştigat doar 15 meciuri, a pierdut 16, fusese învinsă la ultimele cinci apariţii pe teren, de şase ori a cedat în primul tur şi ajunsese pe locul 63 WTA. Dacă pe teren nu i-a ieşit nimic în 2016, în viaţa personală Ana a avut parte de o nuntă de vis în luna iulie, la Veneţia, măritându-se cu mijlocaşul german Bastian Schweinsteiger. Colegele de circuit i-au trimis ieri mesaje de felicitare, direct sau pe reţelele de socializare, una dintre cele mai bune prietene ale sale fiind românca Sorana Cârstea. "S-a retras cel mai frumos zâmbet", au scris fanii Anei.



Mesajul Anei Ivanovici

“După 13 ani de tenis profesionist, a venit momentul să mă retrag. A fost o decizie grea, dar rămân cu atât de multe lucruri de celebrat.

Am început să visez la tenis când aveam cinci ani şi mă uitam la Monica Seleş. Dragii mei părinţi m-au susţinut în tot acest drum şi până în 2008, când am ajuns numărul unu mondial, am ajuns pe culmi la care nici nu visam. Am câştigat 15 titluri WTA, am jucat trei finale de Grand Slam şi finală de Fed Cup! Destul de bine pentru fata slăbănoagă din Serbia!

Dar în orice sport, ca să ajungi în top e nevoie de o formă fizică perfectă, pe când eu am fost mereu trasă în jos de accidentări. Pentru mine, pentru fani şi pentru copiii care mă urmăresc, aşa cum o urmăream eu pe Monica, nu pot să joc decât dacă sunt la cel mai înalt nivel, şi nu mai e cazul. De aceea e momentul să merg înainte.

Vreau să profit de ocazie pentru a mulţumi fanilor care m-au urmărit pe parcursul acestei călătorii . Am împărţit victoriile, eşecurile, zâmbetele şi lacrimile. Vă mulţumesc pentru că aţi stat alături de mine indiferent de rezultat ân toţi aceşti ani. Chiar dacă acum am închis capitolul competitiv, tenisul va rămâne aproape de inima mea şi nu voi dispărea complet din circuit! Sunt entuziasmată în privinţa noilor provocări şi asupra noului drum pe care voi merge!

Familiei, managerilor, suporterilor, prietenilor, vă mulţumesc pentru tot”.

15 milioane de dolari a strâns Ana Ivanovici în cei 13 ani de carieră. A câştigat 15 trofee WTA cel mai important fiind Roland Garrosul din 2008, după o finală cu Dinara Safina.