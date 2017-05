Victor Piţurcă şi Tudorel Stoica organizează reunirea foştilor jucători ai Stelei '86 la 31 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni

"Se va ţine cu siguranţă, duminică, începând cu ora 14.00, la Hotelul Intercontinental, ne vom reuni, va urma un cocktail. Deci vom fi împreună două, trei, patru ore. Asta se va întâmpla în fiecare an, în 7 mai, asta vă promit eu. Nu ştiu dacă organiza Helmuth Duckadam până acum sau alte persoane, eram invitaţi de anumite persoane. Acum este acţiunea noastră, a mea şi a lui Tudorel Stoica. Noi am hotărât acest lucru cu ceva timp înainte. Am încercat ca această acţiune să se desfăşoare la CCA, la Casa Armatei, dar nu am avut sprijin, nu erau condiţiile care trebuiau să fie. Poate dânşii (n.r. - CSA Steaua) sunt preocupaţi cu alte probleme, poate ei vor să celebreze la un cincinal, la 35 de ani. Din punctul nostru nu este niciun fel de problemă, cel mai important este ca noi să ne vedem. Din câte am înţeles de la Tudorel Stoica - el s-a ocupat cu prezenţa - va veni aproape toată lumea. Să vedem cum va fi nea Imi, dacă va reuşi să vină, are şi el o vârstă, nişte ani", a declarat Piţurcă, la Digi Sport. Întrebat despre intenţia lui Helmuth Duckadam de a nu participa la acest eveniment, Piţurcă a răspuns: "Eu am vorbit cu Tudorel, îl considerăm pe Helmuth prietenul nostru, colegul nostru, am fost o familie. Tudorel l-a sunat două zile la rând şi nu a răspuns, cum să nu fie invitat? Tudorel a zis că îi va transmite lui Gabi Balint să-l invite el. Acum, cum decide el. 7 mai reprezintă o zi foarte importantă din viaţa noastră şi ar fi trebui să fim toţi împreună".