Veste mare pentru sportul românesc. Ordonanţa care deblochează finanţarea publică se află pe masa Guvernului

În cadrul acesteia, ministrul Tineretului şi Sportului, Marius Dunca, a anunţat că ordonanţa care va permite finanţarea sportului de către primării şi consilii locale se află pe masa guvernului, urmând a fi promulgată cel târziu săptămâna viitoare.

Ministrul i-a asigurat pe şefii de Federaţii de tot sprijinul său, dar a anunţat că va face controale pentru avedea cum se investesc banii alocaţi de stat sportului. E la recunoscut că s-a lovit de foarte multe piedici în demersurile sale, deoarece mulţi angajaţi din domeniul public ştiu doar să arate cum nu se poate face ceva.

"Este obligaţia noastră să conştientizăm realitatea şi este esenţial să acţionăm. Vom face legea sponsorizării, apoi legea sportului şi apoi vom prioritiza federaţiile, în funcţie de palmares, de rezultate, de deschidere şi perspective. Trebuie să ţinem însă cont de sportul de masă. Vreau să găsim mai mulţi sportivi în cluburile privat. În această Ordonanţă de Urgenţă intră şi COSR, să poată sponsoriza sportivii. Dar un rol extrem de important îl are şi mediul de afaceri. Nu mă lăsaţi singur! Dacă mă lăsaţi singur, dau cu capul de tavan", a spus Marius Dunca.

Guşă a înfiinţat Fundaţia Judo for România

În cadrul aceleeaşi întâlniri, la care au participat nume mari din sportul românesc, precum Elisabeta Lipă, Gabriela Szabo, Alin Petrache, Alexandru Dedu, Nicu Vlad, George Cosac, Camelia Potec şi mulţi alţii, Cosmin Gusă a anunţat înfiinţarea fundaţiei "Judo For Romania".

"Am simţit nevoia să înfiinţăm o fundaţie care să ajute judo-ul şi sportul, ca să acordăm şansa unor oameni din afara sportului să activeze. Să activeze ca sponsor, ca sprijin, ca expertiză. Sunt oameni care iubesc judo-ul şi sportul, şi vor face eforturi de influenţă, care să ajute judo-ul. De marea masă a judokanilor se va ocupa Federaţia. Ca să fie plata transparentă, o să facem plata de la fundaţie. Nu e aşa? În sport, fiecare plată care se face devine suspectă. Ca să fie foarte limpede, plata o să o facem de la fundaţie, ca să nu avem treabă nici cu Curtea de Conturi. O să-mi permit să încep înaintea dezbaterii cu o parte mai ceremonioasă. La "Judo For Romania", o să cordăm unor personalităţi din afara sportului titlul onorific de Ambasador Judo For Romania", a precizat Guşă.

Personalităţile care au primit titlul onorific de Ambasador Judo For Romania sunt următoarele: 1. Tova Ben Nun Chebis (Preşedinta Lauder Foundation), 2. Preşedintele Asociaţiei Băncilor din România, Sergiu Oprescu, 3. Primarul Clujului, Emil Boc, 4. Călin Mitică, reprezentantul Transferoviar Grup (care va sponsoriza judo-ul cu premii în bani), 5. Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României, 6. Rareş Bogdan (realizator Realitatea TV), 7. Dan Tudorache (primarul sectorului 1).