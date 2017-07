Va fi cel mai bine plătit fotbalist din istoria fotbalului. Cum a crescut salariul lui Messi la FC Barcelona

Angajamentul lui Messi se va întinde până în 2021 şi argentinianul va deveni cel mai bine plătit fotbalist din istorie. Suma contractului este de 48,5 milioane de euro pe an brut, ceea ce înseamnă că după achitarea taxelor, Messi ar rămâne în mână cu aproximativ 30 de milioane de euro pe an. La aceşti bani se vor adăuga bonusuri importante de performanţă, dar şi sume importante venite în urma contractelor de publicitate. Ca să-l convingă pe Leo să semneze un nou contract, Barcelona i-a oferit şi o primă de instalare de 50 de milioane de euro, care va fi plătită eşalonat până la finalul contractului. Prin noua înţelegere, Messi îl va depăşi cu mult pe rivalul său Cristiano Ronaldo în topul salariilor. Portughezul şi-a prelungit şi el contractual cu Real Madrid până în 2021 şi câştigă annual 20 de milioane de euro net.

Condamnat pentru fraudă fiscală

Discuţiile dintre Barcelona şi Messi au apărut după problemele pe care jucătorul le-a avut cu fiscul. Lionel şi tatăl său, Jose Messi, care este impresarul lui, au fost acuzaţi că au ascuns de fiscul spaniol suma de 4,1 milioane euro, provenind din drepturile de imagine ale jucătorului, din anii 2007, 2008 şi 2009, prin intermediul unor societăţi interpuse. Instanţa a decis condamnarea la 21 de luni de închisoare pentru fotbalist, care a fost nevoit să plătească şi o amendă de două milioane de euro. Ulterior, Tribunalul a acceptat ca Messi să plătească 255.000 de euro în locul pedepsei primite, întrucât el nu avea antecedente, iar pedeapsa era sub doi ani de închisoare. Tatăl fotbalistului, condamnat şi el, a insinuate că FC Barcelona trebuia să se ocupe de acest caz şi tot el a alimentat zvonurile unei posibile plecări, chiar dacă Messi a afirmat nu o dată că nu-şi doreşte să plece de la Barca. Pentru a-şi mulţumi jucătorul, conducerea clubului i-a oferit acest salariu impresionant şi a anunţat că angajmentul va fi semnat după întoarcerea fotbalistului din vacanţă. Momentan, Messi este în Antigua, unde îşi petrece luna de miere, alături de proaspăta lui soţie, Antonella. Reunirea Barcelonei în vederea noului sezon este programată pe 12 iulie,



583 de meciuri are Messi pentru Barcelona, în toate competiţiile, timp în care a marcat 507 goluri

30 de trofee a câştigat Messi cu Barcelona, printre care 8 titluri de campion al Spaniei şi 4 Ligi ale Campionilor



Salariile lui Messi la Barcelona

An Sumă anuală

2000 50.000

2004 520.000

2005 1,2 milioane

2005 2,5 milioane

2007 4,8 milioane

2008 8,4 milioane

2009 10,5 milioane

2013 13 miliaoane

2014 20 milioane

2015 30 milioane

2017 48,5 milioane