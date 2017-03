Unul dintre fotbaliştii de la naţională a vrut să se lase de fotbal la 23 de ani. Duminică poate fi titular cu Danemarca

Unul dintre fotbaliştii pe care ar putea miza Christoph Daum este Constantin Budescu, liderul Astrei. Cunoscut ca un tip capricios, Budescu a recunoscut că acum câţiva ani a vrut să se lase de fotbal.

"Eu am avut noroc că am ajuns până aici. Sunt condiţii destul de dificile la noi în ţară. După ce am plecat de la Petrolul şi am ajuns la Astra a fost o situaţie delicată. M-am certat cu cei de acolo şi am fost trimis la Divizia D. Chiar mă gândeam să mă las de fotbal şi să mă apuc de altceva. Erau nişte condiţii grele. Aveam vreo 23 de ani cred. Cred că în situaţia mea au fost foarte mulţi jucători şi mai talentaţi decât mine. După care am revenit la prima echipă, am jucat într-un meci la Universitatea Cluj, am intrat în minutul 78 şi am marcat două goluri. De acolo mi s-a schimbat cariera", a declarat Budescu la Dolcesport.

Constantin Budescu are 28 de ani şi 4 selecţii la naţională, pentru care a marcat două goluri