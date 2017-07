Tinerele gimnaste pleacă în exil. De ce a ajuns lotul feminin să se sprijine doar pe umerii veteranelor Ponor şi Iordache

Deşi rezultatele obţinute la Campionatele Europene de la Cluj de Cătălina Ponor (30 de ani – aur la bârnă) şi Larisa Iordache (21 de ani – bronz la bârnă) au mai şters puţin din ruşinea necalificării la Jocurile Olimpice din 2016, gimnastica feminină se află în continuare într-un mare impas.

Recent, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, afirma că cele două veterane rămân piese de bază în vederea Jocurilor Olimpice din 2020, alături de Marian Drăgulescu (37 de ani), cel care a cucerit chiar două medalii la Cluj (aur la sol şi argint la sărituri).

Ce vine însă din urmă? La Campionatele Europene, din lotul feminin au mai făcut parte două tinere gimnaste, Ioana Crişan şi Olivia Cîmpian, ambele în vârstă de 16 ani, care s-au clasat pe locurile 18, respective 23 în concursul de individual-compus. „Pe ele trebuie să ne bazăm şi cu ele trebuie să mergem înainte. E adevărat, cresc greu. Şi pentru mine e destul de dureros şi stresant să văd că e ca atunci când faci prăjitura, nu-ţi iese şi o iei de la capăt, şi iar o faci, şi iar nu iese... Dar nu renunţ”, spunea la vremea respectivă antrenorul coordonator Nicolae Forminte. La nici trei luni distanţă de la acel concurs, Olivia Cîmpian a părăsit cantonamentul de la Deva, simţindu-se demotivată, arădeanca intenţionând să reprezinte de acum încolo culorile Ungariei. Cîmpian a avut rezultate excelente ca junioară, fiind medaliată cu bronz la Campionatele Europene de Junioare din 2016 şi multiplă campioană naţională.

Marcel Cîmpian: „Mergem pe linia legală“

„Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au lucrat cu fetiţa mea din clasa a doua până acum, le port respect. Când am luat-o pe Oli de la Deva nu am făcut-o cu scandal, ne-am despărţit în relaţii bune cu toată lumea, sper să înţeleagă şi dânşii că tot ce ne dorim de acum încolo este ca fata noastră să crească şi mai mult în acest sport pe care-l iubeşte şi-l practică de mic copil. Am decis ca Olivia să activeze în Ungaria, unde există o altă abordare faţă de sportivii de performanţă. Mergem pe linia legală, o să încercăm să-i obţinem cetăţenia maghiară, iar faptul că eu am activat ca fotbalist în Ungaria ne-ar putea ajuta”, a explicat tatăl sportivei, fostul fotbalist Marcel Cîmpian. Singurul risc al Oliviei Cîmpian în urma transferului în Ungaria este o suspendare de un an de zile din competiţiile internaţionale, dar asta numai dacă cele două federaţii nu cad de acord asupra transferului.

Nicolae Forminte: „ Eu sper ca Olivia să se reîntoarcă“

„Cu părere de rău trebuie să confirm faptul că Olivia Cîmpian nu se mai află în cantonamentul de la Deva. Am informat federaţia şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. Discuţiile purtate cu părinţii gimnastei sunt confidenţiale şi s-au purtat în termeni amiabili, părinţii şi Olivia neavând nimic de reproşat staff-ului tehnic. Personal, am rămas blocat! Nimeni nu are nimic de ascuns şi nimic nu este putred în cantonamentul lotului de la Deva. Momentan preocuparea mea este de a diminua cât mai mult şocul afectiv suferit de celelalte componente ale lotului, activitatea concentrându-se pe pregătire în vederea participarii la FOTE. Din punctul meu de vedere nu a existat niciun motiv care sa justifice o astfel de decizie . Cu toata durerea nu pot decât să respect dreptul fiecărei familii de a decide în privinţa propriilor copii. Eu sper ca Olivia să se reîntoarcă la Deva unde este iubită şi respectată necondiţionat”, a comentat antrenorul lotului olimpic feminin, Nicolae Forminte.

Olivia Cîmpian nu este însă singura gimnastă care a ales calea exilului. Denisa Florea (16 ani) a plecat recent în Spania şi încearcă să obţină cetăţenia în regim de urgenţă. Ariadna Stanciu (15 ani) şi Coleen Tătaru (14 ani) sunt şi ele pe picior de plecare. La Deva se pregătesc toate gimnastele de perspectivă ale României, mai puţin Larisa Iordache şi Cătălina Ponor, care au primit permisiunea de a se antrena în Bucureşti. Cătălina Ponor lucrează cu tehnicienii Matei Stănei şi Lucian Sandu, în timp ce Larisa Iordache e antrenată de soţii Lăcrămioara şi Cristian Moldovan.