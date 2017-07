Tenisul se mută la Bucureşti! Ce jucătoare vor onora turneul din Capitală şi care e programul de astăzi

Capitala se întoarce pentru al patrulea an consecutiv pe harta tenisului feminin, găzduind în perioada 17-23 iulie turneul BRD Bucharest Open, întrecere de categoria International care oferă premii de 226.000 de dolari. În primele două zile, sâmbătă şi duminică, se vor juca meciuri din calificări, iar de luni încep meciurile de pe tabloul principal de 32 de jucătoare. Printre acestea, cu siguranţă vor fi Sorana Cîrstea, Irina Begu, Monica Niculescu şi Ana Bogdan, iar din calificări pot urca şi alte nume familiare, Irina Bâra, Mihaela Buzărnescu sau Cristina Dinu. Simona Halep nu îşi va apăra trofeul câştigat anul trecut cu un dublu 6-0 în faţa letonei Sevastova, preferând să îşi păstreze energia pentru sezonul de hard, care va începe în august.

Învinsa de anul trecut din finală, Anastasija Sevatova, a urcat până pe locul 19 în lume, şi a devenit principala favorită a turneului bucureştean. Lista mai cuprinde şi alte nume de urmărit, Carla Suarez Navarro (Spania, locul 23 WTA), Yulia Putsinteva (Kazahstan, locul 29) sau Julia Goerges (Germania, locul 51). În general, sunt jucătoare care simpatizează zgura şi n-au o problemă în a se întoarce pe suprafaţa cărămizie între turneele de iarbă şi cele de pe hard. În acelaşi timp cu Bucureştiul, un alt turneu se desfăşoară la Gstaad, în Elveţia, pentru ca oraşul suedez Bastad să închidă oficial sezonul de zgură.

Bucureştiul a preluat în 2014 licenţa turneului de la Budapesta, care în acea perioadă se confrunta cu probleme financiare, cauzate de retragerea sponsorului principal. În schimb, românii alergau cu braţele deschise spre sportul-alb, după apariţia Simonei Halep pe marile scene, iar constănţeanca s-a impus în două dintre cele trei ediţii.

Din păcate, arena centrală este în continuare închisă, situaţia fiind blocată în mod birocratic la nivelul proprietarului arenei, Banca Naţională a României. Aceasta nu are pârghiile legale nici pentru a ceda terenurile, nici pentru a moderniza tribunele. Dacă situaţia va persista e posibil ca şi acest turneu feminin să fie anulat, după ce BRD Năstase – Ţiriac Trophy a sucombat în 2016.

Năstase, doar cu bilet

Aflat în continuare pe „lista neagră“ a WTA, Ilie Năstase, antrenorul naţionalei de Fed Cup a României, va putea asista la meciuri, însă doar dacă îşi ia bilete de la case, fiindu-i interzisă prezenţa în zonele destinate oficialilor. "Noi, organizatorii turneului WTA de la Bucureşti, am primit un email de la Federaţia Internaţională de Tenis cu o listă în care sunt vreo 6-7 persoane care nu au voie deloc să fie prezente pe baza unde se desfăşoară competiţia şi mai sunt vreo 12-15 persoane, între care şi Ilie Năstase, care au voie să intre cu bilet în bază, dar nu au voie în zone oficiale. Trebuie să respectăm această decizie, deoarece este o competiţie patronată de WTA", a spus George Cosac, preşedintele Federaţiei Române de Tenis, la Digisport.

Copiii sunt aşteptaţi duminică

Duminică dimineaţa de la ora 11, pe Terenul Central de la Arenele BNR, va avea loc întâlnirea copiilor cu jucătoarele lor preferate. La Kids Day BRD Bucharest Open 2017 organizatorii pregătesc surprize mari pentru toţi participanţii, care vor putea fi alături de câteva dintre cele mai iubite jucătoare de tenis din România, dar şi de jucătoare de top din circuitul profesionist WTA. Mai mult, toţi copii care vor participa, vor primi cadouri din partea sponsorilor şi a partenerilor acestei competiţii.



Finalele de până acum

2014 Simona Halep – Roberta Vinci 6-1, 6-3

2015 Anna Schmiedlova – Sara Errani 7-6, 6-3

2016 Simona Halep - Anastasia Sevastjova 6-0, 6-0

Preţurile biletelor

Intrarea liberă – sâmbătă şi duminică, 15 şi 16 iulie

20 lei - luni şi marţi, 17 şi 18 iulie

30 lei - miercuri şi joi, 19 şi 20 iulie

50 lei - vineri, 21 iulie

75 lei - sâmbătă şi duminică, 22 şi 23 iulie

Elevii, studenţii şi pensionarii beneficiază de acces liber şi în perioada 17-20 iulie, în limita locurilor disponibile, făcând dovada cu un act de identitate (legitimaţie, carnet de elev sau student, talon de pensie)



Ediţia 2017 a turneului e tenis BRD Bucharest Open, găzduit de Arenele BNR din Capitală, începe sâmmbătă, 15 iulie, după următorul program:

TEREN CENTRAL, ora 10:00 am

[WC] G. Craciun (ROU) vs H. Tan (FRA)

[4] A. Cadantu (ROU) vs N. Dascalu (ROU)

[WC] M. Marculescu (ROU) vs A. Fomina (UKR)

Nu înainte de 6:00 pm

G. Dabrowski (CAN) vs A. Dulgheru (ROU)

TEREN SEMICENTRAL, ora 10:00 am

[WC] P. Udvardy (HUN) vs [6] L. Kerkhove (NED)

[3] A. Rus (NED) vs K. Kanepi (EST)

[1] J. Paolini (ITA) vs [WC] C. Argyelan (HUN)

C. Dinu (ROU) vs [7] F. Stollar (HUN)

TEREN 4, ora 10:00 am

J. Moore (AUS) vs [5] D. Seguel (CHI)

T. Lukas (CRO) vs I. Wallace (AUS)

V. Wongteanchai (THA) vs [8] K. Piter (POL)

[2] J. Fett (CRO) vs S. Karatantcheva (BUL)

TEREN 6, ora 10:00 am

T. Mrdeza (CRO) vs C. Pella (ARG)

S. Shapatava (GEO) vs J. Jaksic (SRB)

A. Pivovarova (RUS) vs M. Frech (POL)

M. di Giuseppe (ITA) vs A. Kalinina (UKR).