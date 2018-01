„Tenisul e plin de lesbiene!“ Ce riscă o legendă a sportului-alb pentru afirmaţiile sale

În anii 60-70, australiana Margaret Court şi americanca Billie Jean King erau marile staruri ale tenisului feminin. În afara terenului însă, drumurile lor se despărţeau.

Margaret Court, adeptă a religiei penticostale, a vorbit de multe ori împotriva comunităţii LGBT, în vreme ce Billie Jean King este lesbiană şi a luptat pentru drepturile homosexualilor.

Într-un interviu acordat unui post de radio, Margaret Court declara recent că „Tenisul de acum e plin de lesbiene. Chiar şi când jucam eu erau câteva, care le duceau pe cele mai tinere jucătoare la petreceri. Această comunitate LGBT înseamnă diavolul“.

Fosta ei rivală Billie Jean King, după o serie de declaraţii mai blânde la început, a ajuns acum la concluzia că arena Margaret Court nu ar mai trebui să se numească aşa, în lumina acestor noi afirmaţii ale fostei rivale şi prietene. „Dacă aş juca acum, aş refuza să evolueaz pe arena care paortă acet nume“, a declarat Billie Jean King.

“I don’t think she should have her name anymore.”



Billie Jean King speaks out against name of Margaret Court Arena. pic.twitter.com/XkU1w8HxVJ