Surpriză mare: cine l-a propus pe Adrian Mutu la Volutnari

Adrian Mutu (39 de ani) debutează în cariera de antrenor. După înfrângerea cu 4-2 în meciul de acasă cu Dinamo, oficialii celor de la FC Voluntari şi antrenorul Claudiu Niculescu au convenit că se impune o schimbarea la nivelul băncii tehnice. Adrian Mutu, care a fost prezent la meci, a fost contactat, iar fostul atacant şi-a dat acordul pe loc. De altfel, Mutu era disperat să îşi găsească o echipă şi să înceapă meseria de antrenor, el fiind anterior în discuţii şi cu alte echipe, Astra, Chiajna sau Botoşani. Fostul atacant i-a înştiinţat pe cei de la FRF că renunţă la poziţia de director sportiv.

"Ne-am întâlnit cu Claudiu şi am stabilit de comun acord că este necesar un şoc la echipă pentru că lucrurile s-au blocat undeva. Numirea lui Adrian Mutu s-a făcut şi pentru că Niculescu a insistat pentru el. Adi va veni împreună cu Victor Naicu şi cu Daniel Florea. Jucătorii aveau liber de la Claudiu până luni, dar au fost chemaţi mâine după-amiază la antrenament cu noul staff", a declarat Dan Leasă, managerul general al Voluntariului.

Într-adevăr, cel care a insistat pentru numirea lui Adrian Mutu la Volutnari este însuşi Claudiu Niculescu. “Dacă el, la un moment dat, m-a propus la Dinamo, l-am propus şi eu aici. Mă bucur pentru el, ştiu cât de mult îşi doreşte, am mai avut discuţii şi în momentele în care ne întâlneam. Discutam despre ce vrea să facă şi el, ce vreau să fac şi eu. El a avut încredere în mine să mă propună atunci la Dinamo, eu la rândul meu am încredere în el pentru că îl cunosc foarte bine. E pasionat şi are potenţial foarte mare şi cunoştinţe foarte multe, pentru că a lucrat cu antrenori mari în cariera lui şi cu antrenori de la care cu siguranţă a avut foarte multe de învăţat”, a spus Claudiu Niculescu.