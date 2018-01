Simona Halep vorbeşte despre marele câştig după meciul-maraton: „În trecut nu aş fi luptat atât de mult. Cred că pierdeam“

“Acum am energie, am gânduri bune, sunt bine. A fost un meci emoţionant. E singurul de acest gen pe care l-am jucat. A avut trei mingi de meci, n-a fost uşor, dar, deşi ea a condus mai mult, am continuat să sper că nu e gata. Am dat tot ce am avut azi şi de fapt sunt foarte mândră că am rezistat şi am câştigat. Ea a jucat grozav“.

„Cred că Lauren a jucat la un nivel foarte înalt, iar reverul ei a fost prea bun. N-am avut reacţie la multe dintre loviturile ei. M-am aşteptat că reverul meu e suficient să lovesc câteva mingi în lung de linie, dar n-am prea reuşit, în schimb ea a fost foarte agresivă. S-a deplasat foarte bine, s-a şi apărat bine şi a venit la fileu. A fost extraordinară azi, multe, multe felicitări pentru ea”, a declarat Simona la conferinţa de presă, conform treizecizero.ro.

“E foarte dificil când adversara ta are minge de meci. E foarte greu să te mai gândeşti la tactică în momentul acela, să te gândeşti la cum să joci următorul punct. Te duci şi loveşti fără să mai gândeşti. Am făcut asta. Apoi ea a avut un moment de oboseală. A fost şi presiunea foarte puternică, iar eu am fost un pic mai puternică în acele momente”.

“În primul set am simţit şi durerile la picior, a fost greu să intru în ritm, dar după ce s-a lungit meciul nu prea mai conta asta şi am dat drumul la picioare“.

"Am servit bine când a trebuit. N-am fost destul de constantă, pentru că oboseam la un moment dat. Dar atunci când a trebuit am dat drumul la braţ. Şi m-a ajutat mult serviciul azi. Foarte mult“.

„Vedeam cum trec punctele şi game-urile, dar a fost fără prea multe gânduri. Cred că pentru echipa mea a fost mai greu decât pentru mine. M-au susţinut astăzi şi sunt foarte recunoscătoare. E frumos să ai astfel de meciuri“.

„Cred că în trecut nu aş fi luptat atât de mult ca acum. Poate aş fi pierdut la mingile acelea de meci. Dar m-am îmbunătăţit la acest capitol, şi mă face foarte fericită faptul că m-am schimbat în bine“.



“Când ea a luat time-out medical, am avut timp să mă liniştesc şi să gândesc, să mă reîncarc. Am găsit şi mai multă energie. Iar la 13-13, când am luat acel game, mi-am zis că e numărul meu norocos şi că acum o să le iau pe următoarele două“, a declarat Halep.



“Am simţit durerea în tot meciul. Asta m-a frustrat, dar n-am cedat. Cu siguranţă că sunt mai puternică mental acum, pentru că am putut rezista cu asta în fiecare moment din meci. Glezna e uşor inflamată acum, pentru că nu e recuperată şi e imposibil să se recupereze aşa repede“.

Cred că mâine va fi mai rău, aşa mă gândesc după acest meci, dar o să trag de mine şi vedem ce se va întâmpla. Cu siguranţă voi intra pe teren”.