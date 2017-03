Simona Halep a plecat spre Indian Wells. Ce a declarat jucătoarea noastră înainte de a părăsi România

„Mă simt OK, eu cred că m-am recuperat, dar va trebui să văd la meci oficial pentru că este diferit şi acolo am avut dureri ultima dată. Am făcut toate analizele înainte să plec şi au ieşit foarte bine, adică nu mai am nimic, sper să fie bine. Sunt mult mai relaxată, pauza asta mi-a prins bine, nu am nimic de pierdut. Am stat aproape o lună, va fi greu să intru din nou în ritm, dar asta trebuie să fac, asta îmi este meseria şi sunt OK, sunt foarte relaxată”, a declarat Halep, conform Digi Sport.

Ultimul turneu la care a participat Simona HAlep este cel de la Australian Open, unde a fost eliminată în primul tur.