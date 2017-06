Halep: „I-am spus lui Ion Ţiriac să nu mă lovească, pentru că se uită toată lumea la noi!“ - Confesiune picantă a jucătoarei după calificare

La finalul meciului câştigat de Simona cu 3-6, 7-6, 6-0, Halep s-a îndreptat spre loja în care se aflau Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci, pentru a le mulţumi acestora pentru susţinere. "I-am spus lui Ion Ţiriac să nu mă lovească, pentru că se uită toată lumea la noi! El mi-a răspuns că nu o face, pentru că mâine trebuie să joc tenis. Domnul Ţiriac m-a întrebat cum e posibil să renunţ la 3-0 în primul set. Am fost mirată, pentru că eu nu am renunţat, probabil aşa a părut din cauză că am fost supărată. Dar mi-a mai transmis că am luptat bine", a dezvăluit ulterior Simona.

Simona Halep va juca azi, după ora 17.30, cu cehoaica Karolina Pliskova în semifinale