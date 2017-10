Simona Halep a dezvăluit care a fost cea mai dulce victorie a carierei: „Am depăşit o barieră importantă“

Înainte de a pleca către Asia, Simona a dezvăluit într-un interviu pentru Antena Stars, care a fost cea mai frumoasă victorie a ei. "Atunci când am învins-o pe Maria Şarapova, anul acesta. la turneul de la Beijijng. Nu o bătusem niciodată şi astfel am reuşit să depăşesc o barieră importantă. Nu m-am temut de ea, dar după ce pierzi de şapte ori, ai un sentiment ciudat. Acum, cred că am depăşit acest complex", a afirmat Simona Halep.

Scorul întâlnirilor directe dintre Simona Halep şi Maria Şarapova este 7-1 pentru rusoaică.