Secretele succesului: reportaj de la cursul savuros ţinut de Cosmin Olăroiu pentru viitorii antrenori români

Cine crede că oamenii din lumea fotbalului nu ştiu să vorbească se va convinge că există excepţii de la regulă, dacă îl va urmări pe Cosmin Olăroiu.

Aflat în vacanţă în ţară, Oli a fost invitat de Şcoala Federală de Antrenori la cursurile de Licenţă UEFA PRO, acţiune la care a participat şi în trecut. De această dată, tema propusă a fost „Organizarea defensivă“. Tehnicianul celor de la Al-Ahli Dubai a schimbat însă formatul întâlnirii. „Când vreţi să vă vorbesc despre organizarea defensivă, mă programaţi să vin de luni până vineri. Ar fi enorm de mult de discutat. Aşa că, mai bine îmi puneţi voi întrebări“.

Dialogul a început timid, probabil, şi pentru că cei prezenţi au fost un pic inhibaţi de renumele celui aflat la pupitru. A fost nevoie ca Dumitru Dumitriu, care deţine deja licenţa PRO, însă a participat la întâlnirea de la „Casa Fotbalului“, să spargă gheaţa şi să pună primele întrebări. Treptat, atmosfera s-a încălzit, întrebările au curs şi cei prezenţi nici nu şi-au dat seama cum au trecut cele două ore.

Chiar dacă are 16 trofee cucerite în patru ţări cu cinci echipe diferite, Oli i-a avertizat din start pe cei prezenţi la curs: „Dacă faceţi ce vă zic eu, nu înseamnă că veţi lua campionatul. Metodele de lucru nu sunt universal valabile. Ce a mers la o echipă e posibil să nu funcţioneze la alta“.

Despre compromisuri şi pedepse

*Nu există compromis în pregătirea echipei. Pe de altă parte, zi de zi, viaţa ne pune în situaţia de a face compromisuri. E cel mai uşor să-i zici jucătorului: ai mişcat în front, eşti dat afară! Dar o astfel de abordare se va întoarce, la un moment dat, împotriva antrenorului! Trebuie să ai abilitatea de a găsi soluţii, astfel încât să nu afectezi grupul. Nu poţi să-ţi baţi joc de viaţa fotbalistului.

*În Emirate, un jucător a întârziat 20 de minute la şedinţa video. Înţelesese greşit ora programată. Când a intrat în sală, i-am zâmbit, iar ceilalţi au început să râdă. Am trecut peste momentul respectiv, a doua zi l-am folosit, mai ales că n-aveam altul mai bun, şi am câştigat meciul. Apoi, l-am chemat la mine în birou şi i-am zis ce era de zis.

*Altădată, tot în Emirate, vedeta echipei mele s-a enervat cum a fluierat Cătălin Necula (n.r. – asistentul lui Olăroiu) nişte faulturi în timpul unei miuţe. A reacţionat şi a şutat nervos în minge. I-am zis să iasă de pe teren. A fost luat în colimator şi de colegi. A doua zi, nici nu l-am folosit şi am şi câştigat jocul. Dar, dacă n-aveam cu cine să-l înlocuiesc, îi ziceam lui Cătălin să fie mai atent cu fluierul ăla (râde).

*Îi respect mult pe jucători, îi văd ca pe copiii mei şi lucrul ăsta m-a ajutat mult în carieră.

Despre amestecul patronului

*Fiecare preşedinte sau patron are impresia că ştie mai bine decât noi, antrenorii. Eu, având experienţa anilor trecuţi, am clauze în contract care îmi permit să plec şi să-mi iau şi toţi banii, dacă se aduc jucători peste capul meu.

Despre decizii luate la nervi

*Ştiţi de câte ori plec într-un sezon? Cam de 50 de ori! Apoi, mă calmez, mă consult cu colegii mei din staff şi îmi trece supărarea. E foarte uşor să iei decizii radicale.

Despre cel mai greu lucru de obţinut

*În meseria de antrenor, de fapt, în viaţă, e cel mai greu să-ţi câştigi independenţa. Când am început ca antrenor, la FC Naţional, dacă mă punea Gino (n.r. – Iorgulescu), semnam şi pe perete! Am acceptat să lucrez la o echipă unde autocarul n-avea motorină, fiindcă nu erau bani. Când am acceptat acele condiţii, n-am făcut altceva decât să investesc în mine, fiindcă urma să trec la nivelul următor. Una e să ai un statut, să poţi antrena unde vrei tu, alta e să fii la început, să fii disperat să lucrezi.

Despre momentele memorabile

*Perioada FC Naţional a fost cea mai frumoasă. Am ajuns la o echipă fără pretenţii mari cu un preşedinte care înţelegea fotbalul (n.r. – Gino Iorgulescu). Cu Gigi Becali la Steaua a fost cel mai dificil, dar şi cel mai frumos (râde). Cel mai greu mi-a fost atunci când am plecat de la Steaua după primul mandat (n.r. – după şapte meciuri). Eram tânăr şi aveam nevoie de o confirmare, după experienţa de la FC Naţional. Atunci, mi-am zis că nu e important de câte ori cazi, ci de câte ori te ridici.

Despre antrenorii care l-au marcat

*N-am un model, încerc să învăţ de la toţi. Au fost însă doi antrenori care m-au marcat, cât am fost jucător: unul cu care am lucrat în Coreea de Sud şi Emeric Ienei. Mi-aş fi dorit să învăţ mai mult de la Nea Imi. N-am reuşit însă, fiindcă am alt temperament şi mai fac şi greşeli.

Despre discuţiile cu jucătorii lui

*Despre greşeli, vorbesc cu ei doar între patru ochi. Conte, în schimb, arată greşelile în faţa colectivului. Ştiţi de ce el poate să facă asta la Chelsea, iar eu nu? Diferenţă de personalitate. Jucătorii din zona arabă sunt emotivi. Dacă îi zici unuia de faţă cu toţi că a greşit de trei ori într-un meci, nici nu mai iese la antrenament sau face greşeli şi mai mari în meciul următor. Pe când, la Chelsea, când ai jucător cu 50 de selecţii la echipa naţională, el nu va fi afectat, dacă îi atragi atenţia la şedinţa video că a greşit. Una e să vorbeşti cu Evra, alta e să discuţi cu un jucător arab sau cu un copil.

Despre cum se sfătuieşte cu elevii săi

*De multe ori, m-am sfătuit cu un jucător sau altul. Nu i-am cerut aprobarea, dacă vrea să joace cu cineva anume. Dar vreau să aflu cu cine se simte mai bine. Fiindcă astfel îi creez şi un confort psihologic. E o chestier de detaliu. Dacă te sfătuieşti cu un jucător, el se simte important şi îi creşti personalitatea.

Despre recunoaşterea limitelor

*Am vrut să fac la Al-Ahli un exerciţiu pe care îl face Barcelona. A trebuit să măresc însă terenul ca să ne iasă, fiindcă pe teren redus nu ne ieşea. Pur şi simplu, n-aveam calitatea necesară. E ca la şcoală: unul învaţă mai repede, altul mai greu.

Despre rolul psihologului

*Fotbalul de azi e mai mult decât ce faci pe teren, la antrenament. Trebuie să ai cunoştinţe şi din alte domenii. Eu sunt şi psiholog la echipă.

Despre ciclul de antrenament

*Trebuie diversificat, conceput pentru a repara punctele slabe ale echipei. Ciclul de antrenament nu poate fi repetitiv, săptămână de săptămână, decât dacă te numeşti Barcelona şi nu te interesează ce face adversarul care, oricum, are patru minute posesia într-un meci. Antrenamentul trebuie făcut în funcţie de lotul pe care îl ai şi adversarul pe care urmează să-l întâlneşti.

Sfatul dat tinerilor antrenori

*Să antrenaţi, oricând vi se iveşte ocazia! Un antrenor creşte prin muncă. Trebuie să acceptaţi provocarea, chiar dacă nu o să reuşiţi mereu. Uneori, înfrângerile te ajută mai mult decât victoriile.