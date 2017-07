Se joacă zeci de meciuri în preliminariile Europa League – Vezi care sunt pariurile câştigătoare!

PARIAZĂ LEGAL ONLINE PE MECIURILE DIN PRELIMINARIILE EUROPA LEAGUE LA AGENŢIILE LICENŢIATE DE ONJN ŞI RECOMANDATE DE PARIURIX.COM. VEZI LISTA AICI.

Atlantas Klaipeda vs. Kairat

Aceasta este una dintre confruntările tipice ale primului tur preliminar: Atlantas, echipa de pe locul 4 din campionatul Lituaniei, joacă împotriva formaţiei Kairat, ocupantă a poziţiei secunde în clasamentul din Kazahstan Premier League. Meciul tur s-a încheiat cu neverosimilul scor de 6-0.

Chiar dacă mulţi microbişti s-au gândit că meciul ar fi putut fi trucat, realitatea este cu totul şi cu totul diferită. Iată ce jucători are Kairat: Gerard Gohou – golgeterul campionatului intern, cu 14 goluri în 19 partide, Ivo Ilicevic – internaţional croat care a jucat în trecut pentru Anzhi, Hamburger SV, şi Kaiserslautern, printre altele, Andrey Arshavin – jucător care nu mai are nevoie de nici o prezentare, Cesar Arzo – fost internaţional Spaniol la nivel de tineret şi jucător care a activat la AEK Atena, Beitar Ierusalim, Gent, Real Zaragoza, Villarreal etc. şi câţiva alţi fotbalişti interesanţi.

De cealaltă parte, lotul celor de la Kairat este evaluat la 3 milioane de Euro. Vă las pe voi să trageţi concluziile. Vă spun doar că la Sportingbet găsiţi cotă 2.40 pentru victoria oaspeţilor fără să primească gol.

Slovan Bratislava vs. Pyunik

Aici vorbim despre o altă partidă dezechilibrată. Este vorba despre întâlnirea dintre Pyunik, o formaţie 100% armeană, care a încheiat ultimul sezon din campionatul intern pe poziţia a 4-a din 6 participante şi Slovan Bratislava, o formaţie de tradiţie din Slovacia, care a încheiat pe poziţia secundă în ultimele două ediţii de Super Liga, având nu mai puţin de 8 titluri de campioană în palmares.

Slovan s-a impus în tur cu scorul de 1-4 (Pyunik a deschis scorul din penalti) în deplasare şi la cum a decurs desfăşurarea de forţe, este foarte posibil ca băieţii lui Ivan Vukomanovic să facă spectacol în meciul retur. Pariul Peste 1.5 Goluri în prima repriză la Betfair are o cotă de 2.37, cum vi se pare?

Torpedo Kutaisi – AS Trencin

Deşi a terminat doar pe poziţia a 4-a în campionatul Slovaciei, Trencin este o echipă care practică un fotbal deschis şi atractiv din perspectiva suporterilor neutri. În 2015, echipa a participat în premieră în grupele Ligii Campionilor şi acest lucru spune extrem de multe despre valoarea clubului slovac.

Singurul avantaj al georgienilor în acest este că formaţia condusă de Kakhaber Chkhetiani se află în plin campionat, în timp ce campionatul slovac încă nu a luat startul. Totuşi, Torpedo Kutaisi nu a participat niciodată în grupele Europa League şi nu pare să aibă vreo şansă să se autodepăşească nici în acest an, mai ales dacă ne gândim că meciul tur s-a încheiat cu o victorie usturătoare: Trencin s-a impus cu scorul de 5-1. Nu mai puţin de 1.95 este cota oferită de Netbet pentru victoria lui Trencin în Georgia.

Lech Poznan vs. Pelister Bitola

Confruntarea dintre Lech Poznan şi Pelister Bitola este o altă dispută de tip David şi Goliat. Formaţia poloneză are deja calificarea asigurată după ce a câştigat în tur cu scorul de 0-4 în faţa adversarei sale, însă acest lucru nu-i va face pe jucătorii lui Nenand Bjelica să o lase mai moale în returul care va avea loc în faţa propriilor suporteri.

Lech Poznan este o echipă cu un lot evaluat la aproape 18 milioane de Euro şi care este de 6 ori mai valoros decât cel al formaţiei care a încheiat precedenta ediţie a campionatului macedonean pe poziţia a 4-a. La Unibet putem paria pe victoria gazdelor la o diferenţă de cel puţin 2 goluri la o cotă de 2.10.

Differdange vs. Zira

Zira nu este cel mai răsunător nume de echipă din fotbalul azer, însă formaţia care a terminat pe locul 4 în ultima ediţie de campionat este obişnuită cu un ritm de joc mult mai alert decât Differdange, vicecampioana Luxemburgului.

Formaţia pentru care evoluează fostul FCSB-ist Gabi Matei s-a impus în tur cu scorul de 2-0, însă a avut nu mai puţin 11 şuturi pe poartă, în comparaţie cu adversarii lor, care l-au testat o singură dată pe portarul Nazirov. Află că la Betano primeşti cotă 1.50 pentru a juca şansă dublă pe Zira. Tentant, nu-i aşa?

