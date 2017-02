Scandal cât casa la Steaua. Meme, în stare de ebrietate la Zürich, n-a mai ajuns la meci. Ce măsuri vrea să ia Gigi Becali

3 noiembrie 2016. Joi, ziua meciului ce poate decide calificarea FCSB în primăvara Ligii Europa, obiectiv care ar aduce câteva milioane de euro în conturile clubului. Delegaţia FCSB iese din hotel pentru tradiţionala plimbare, apoi toţi se întorc la hotel. Jucătorii intră în camere, la odihnă, însă Laurenţiu Reghecapf şi Mihai Stoica nu. Relatează ProSport: ”S-au retras într-un salon de la parterul hotelului. Reghe, Meme şi doi prieteni ai lui, iar acolo au început să bea. Consumul de alcool a durat până cu vreo oră înainte de plecarea la stadion, pentru meci. La un moment dat, din cauza faptului că făceau gălăgie şi că au spart sticle şi pahare, chelnerii au chemat un supervizor al hotelului. Atunci a fost un moment în care putea să iasă rău, manangerul a decis să evacueze toată echipa din hotel. S-au liniştit apele până la urmă, a intervenit şi bucătarul echipei ca să îi calmeze, beţia a fost oprită, însă Stoica era atât de beat încât nu a putut să se ducă la stadion, s-a dus în cameră să doarmă. Reghecampf a rezistat mai bine şi şi-a făcut programul normal”.

"Ştiu ce s-a întâmplat acolo, am ştiut de a doua zi. Nu a fost implicat Reghecampf în episodul ăla. A fost implicat Meme. Laurenţiu a stat până pe la ora unu, două, apoi au plecat. După care am înţeles că Meme ar fi băut în cameră şi nu a mai venit nici la meci. Nu Reghe a fost implicat şi nu are nicio legătură cu jucătorii. Jucătorii nici nu erau la masă, erau în cameră şi dormeau când s-a întâmplat. Dacă era şi Reghe implicat era grav", a declarat Becali la Sport.ro. Becali a precizat că nu se pune problema să-l dea afară pe Stoica de la Steaua, deoarece acesta l-a ajutat cât a fost în închisoare, iar Steaua şi-a continuat activitatea cu succes

"E prietenul meu. Îi era teamă că-l dau afară, dar nu pot să-l dau afară pentru că a greşit o dată. El vine după condamnarea aia. El, după ce a venit de la puşcărie, a zis <Bă, Gigi, vreau să stau toată viaţa doar cu tine.> Eu ce să-i zic? <Nu mai stai, că ai băut o dată şi la revedere?> Nu! N-am cum, îl ţin toată viaţa lângă mine, asta voi face. E un priten la care ţin. Fără mine ce poate face la ora asta? Ar însemna o trădare din partea unui prieten care atunci când eu am fost în temniţă... Eu ţin minte lucrurile frumoase. Eram în puşcărie şi a venit Meme şi m-a luat în braţe şi a început să plângă. Ăla e momentul prieteniei mele cu el. Niciodată nu îl dau afară. Cum ţin minte şi momentele frumoase cu Piţurcă şi nu mă cert cu el. Eu îl ţin minte pe pritenul Piţurcă ăla al meu, ăla vechi. Zice Piţurcă toate nebuniile, dar pentru mine Piţurcă e ăla prietenul, uit relele. (n.r - Meme) probabil are o traumă, Meme nu şi-a revenit. Eu mi-am revenit repede, puşcăria am mâncat-o pe pâine, dar Meme nu şi-a revenit încă. Pentru mine puşcăria parcă nici n-a fost. Dar la el a fost altceva. El a dus altfel de viaţă în puşcărie. Eu m-am distrat în puşcărie că mă iubea lumea. Şi Meme şi Reghe m-au înlocuit şi au continuat activitatea la echipă şi m-au suplinit, nu pot să uit. Dar nici nu pot să tac din gură când echipa nu joacă nimic. Sunt prietenii mei, îi iubesc, dar îi fac praf până îşi revin", a afirmat Becali.