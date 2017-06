Santana, omul premierelor în baschetul 3x3: fostul campion European a câştigat Veranda 3x3 League by Fitbit

“Aşa trebuie! Las acolo numele meu, primul câştigător”, a spus cu zâmbetul pe buze fostul căpitan al naţionalei de 3 x3 a României, nelipsit de la turneele marca Sport Arena Streetball.

Veranda 3x3 League by Fitbit a reunit la startul primei ediţii peste 60 de echipe şi un total de aproape 500 de participanţi, distribuiţi pe cinci categorii de vârstă: baby 3x3 (sub 10 ani), mini 3x3 (sub 12 ani), U23 băieţi (sub 23 de ani) respectiv Open, categoria de elită, deschisă oricărei vârste atât la feminin cât şi la masculin.

“Northside Drinkers” a câştigat categoria Open Masculin după o finală extrem de strânsă cu “Rahova’s Finest”, adjudecată de Angel Santana, Bogdan Stăncuţ, Vladimir Biasutti şi Ştefan Buruiană cu 17 - 16 în faţa unei echipe de tradiţie a trei la treiului românesc, condusă tot de un campion european, Cătălin Vlaicu.

“A fost frumoasă această primă ediţie de ligă, prima ligă de 3 la 3 din Europa. E foarte fain, pentru că îţi dă posibilitatea să devii din ce în ce mai bun, de la săptămână la săptămână. Echipa mea asta a făcut: am început aşa-şi-aşa – ne ştiam, dar nu mai jucasem împreună, apoi am mers din ce în ce mai bine, de la săptămână la săptămână”, a tras concluzia Angel Santana.

“Kiseleff Ladies” este prima campioană la Open Feminin în istoria ligii de baschet 3x3. Anca Şipoş, Roxana Bejan şi Andreea Grigoraş au avut emoţii doar la început de partidă, joi, într-o finală amânată de vântul puternic şi de ploaia de miercuri, împotriva “Agronomiei”.

Şipoş, vicecampioană europeană anul trecut, se va reuni cu colegele sale sub tricolorul României pentru a se deplasa astăzi în Andorra, la calificările pentru FIBA 3x3 Europe Cup. “Pentru mine, urmează o vară destul de aglomerată, mâine plecăm în Andorra să jucăm calificări pentru Campionatul European. Sperăm să ne calificăm pentru 7-9 iulie. Astăzi am mai avut un antrenament dimineaţa, iar meciurile de seara de la ligă mi-au prins chiar bine”, a declarat Anca Şipoş.

Cum baschetul 3x3 a fost nominalizat recent printre disciplinele din programul olimpic de la Tokyo 2020, cele mai urmărite meciuri au fost cele la categoria U23. Tinerii jucători români care visează să reprezinte România peste trei ani la Jocurile Olimpice au dat totul pe teren, rezultând o finală spectaculoasă.

Cu doi membrii ai generaţiei 1998 în echipă – gemenii Mâinea - “Bucharest Littles” a pus mâna pe trofeul primei ligi europene de baschet 3x3 înainte de expirarea timpului de joc, cu un 22-17 spectaculos în faţa celor de la “Los Bananas”.

“În general competiţia a fost mai aprigă decât mă aşteptam, au fost opt săptămâni dure şi ne-am dat seama că trebuie să îţi dozezi bine lucrurile, gândurile şi energia. Dar în final ne-a ieşit cum am vrut, noi am jucat ca o echipă şi cred că s-a văzut chestia asta”, a explicat Dimitris Rasty, fost component al echipelor naţionale de juniori ale României la două campionate mondiale de baschet 3x3.

Veranda 3x3 League by Fitbit a reprezentat o premieră pentru continentul european: prima competiţie desfăşurată după acest format, într-un an în care baschetul 3x3 a devenit disciplină olimpică şi a fost inclus în programul de la Tokyo 2020. Competiţia marca Sport Arena Streetball a fost susţinută de Veranda Mall, Fitbit, Carrefour Veranda, Sushi Terra, Tati şi Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti.